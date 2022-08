Tom Hanks lanzará su propio videojuego para plataforma de Apple

Entornointeligente.com /

LOS ÁNGELES.- El actor Tom Hanks sacará este viernes su propio videojuego en formato trivial, titulado «Hanx 101 Trivia» , para el servicio exclusivo Apple Arcade, informó este martes el gigante tecnológico desde su página web.

«Hanx 101 Trivia», el primer juego en cuya creación ha participado el protagonista de «Forrest Gump» y «Philadelphia», pone a prueba a los usuarios ante un total de 58.000 preguntas categorizadas bajo los apartados de «historia, ciencia, geografía, comida, arte, negocios y tecnología», anunció Apple.

El videojuego cuenta con la opción de jugar en solitario o formar equipos para desafiar a la máquina en esta versión en la que por cada pregunta acertada se acumulan puntos y en la que también se van ganando comodines.

Hanks es el narrador y también participó en el desarrollo de este videojuego, que estará disponible a partir del viernes en teléfonos celulares, computadores, tabletas y televisiones que usen el sistema operativo Apple.

Los jugadores podrán acceder a él a través de Apple Arcade , el servicio exclusivo de videojuegos bajo suscripción que la compañía sacó al mercado en 2019 y que actualmente incluye más de 200 juegos sin anuncios por un precio que ronda los 50 dólares anuales.

EFE

@tomhanks dreamed up the idea of creating his own trivia app—one where you could test your skill on 101 tough questions.

Announcing: Hanx101 Trivia, launching exclusively on @AppleArcade on September 2nd.

Learn more: https://t.co/W6JIF626Pp #Hanx101Trivia pic.twitter.com/7m0lFfIS2E

— Hanx101 Trivia (@Hanx101Trivia) August 30, 2022

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com