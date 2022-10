Tom Brady y Gisele Bündchen contratan abogados especializados en divorcios

Entornointeligente.com /

(CNN) — Tom Brady y Gisele Bündchen, quienes han estado viviendo separados en las últimas semanas, contrataron abogados especializados en divorcios y están «explorando sus opciones» con respecto a su matrimonio, dijo a CNN el martes una fuente cercana a la pareja.

CNN reportó el mes pasado que Brady, un mariscal de campo siete veces campeón del Super Bowl que actualmente juega para los Tampa Bay Buccaneers, y su esposa, Bündchen, una super modelo, han estado lidiando con «problemas maritales» , según una fuente cercana a la pareja.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2009, ha estado «viviendo separada», dijo a CNN una fuente cercana a Bündchen en septiembre.

Brady, de 45 años, se había retirado de la NFL en febrero, pero luego dio marcha atrás con la decisión. En agosto, tomó una licencia de 11 días del campo de entrenamiento para «lidiar con asuntos personales», dijo su entrenador en jefe, Todd Bowles.

Tom Brady insinúa su retiro y Gisele Bündchen expresa su «preocupación» por su regreso al campo En una entrevista con la revista Elle publicada el mes pasado, Bündchen, de 42 años, dijo que le preocupaba que su esposo regresara tras su retiro inicial el invierno pasado.

publicidad «Este es un deporte muy violento, y yo tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente», dijo Bündchen. «Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar una decisión que funcione para él. Él también tiene que perseguir su alegría».

En una conversación reciente en su podcast, Brady habló sobre algunos de los costos personales que tuvo jugar en la NFL durante dos décadas.

«No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años, no he celebrado los cumpleaños con las personas que me importan que nacen desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales ni en las bodas», le dijo a Gray. «Creo que llega un momento en tu vida en el que dices: ‘¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente y es hora de seguir adelante, de pasar a otras partes de la vida'».

CNN se ha comunicado con los representantes de Brady y Bündchen para que hagan comentarios sobre esta historia.

Gisele Bündchen invita a mujeres a aprender autodefensa 0:25 Gisele Bündchen Tom Brady

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com