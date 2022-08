Tom Brady se une al selecto club de deportistas en la élite deportiva a los 45 años

Entornointeligente.com /

Cuando este miércoles el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers , Tom Brady , sople 45 velas sobre su pastel de cumpleaños, se habrá incorporado a un club muy exclusivo, el de los atletas que compiten en los niveles más altos de sus respectivas disciplinas deportivas a los 45 años.

Por largo tiempo, Tom Brady ha dicho que le gustaría jugar fútbol americano profesional hasta cumplir 45 años, lo que hizo parecer que su cambio de opinión tras retirarse durante 40 días en esta temporada baja fuera producto (tal como lo expresó en su anuncio de regreso) de algunos «asuntos pendientes» de los que ocuparse. Su actual objetivo es conseguir un octavo anillo del Super Bowl.

Cuando se inicie la nueva temporada de la NFL, Brady también se habrá convertido en el mariscal de campo titular de mayor edad en la historia de la NFL , lo que ocurrirá después de una campaña en la que ocupó el liderato de la liga en las categorías de yardas de pase (5.316), pases completados (485) y anotaciones (43).

«No se trata de mí; se trata de toda la gente que me ha apoyado para llegar a este punto y me siento muy agradecido», afirmó Brady ante el inicio de una temporada a sus 45 años. «Me siento súper agradecido con todos quienes han jugado un papel importante y no puedes dar nada por sentado».

Tom Brady AP El ala cerrada y viejo amigo de Brady Rob Gronkowski , que ganó cuatro Super Bowls junto al legendario mariscal de campo, es uno de ellos.

«Lo tiene claro. Se cuida mejor que nadie que haya visto y puede jugar por siempre», expresó Gronkowski. «Puede jugar todo el tiempo que quiera. Creo que puede jugar hasta que cumpla 50 años. Se siente muy bien con ello, entonces ¿por qué parar?».

El entrenador de los Buccaneers Todd Bowles afirma no estar seguro de qué regalar al mariscal de campo que lo tiene todo en su cumpleaños.

«Mientras lo podamos mantener erguido y andando, ese es un gran cumpleaños», fue el chiste de Bowles.

El entrenador posicional de Brady Clyde Christensen dice sentirse maravillado por la forma en la que Brady ha sobrevivido y brillado en su carrera, digna del Salón de la Fama.

«Me parece increíble la alegría que le sigue causando el fútbol americano y la forma en la que lanza un ovoide con 45 años», indica Christensen. «Todos los días me quedo asombrado. Cada día que veo cómo sale esa cosa de su mano, estoy asombrado. Simplemente asombrado».

A continuación, repasamos las trayectorias de otros miembros notables de este exclusivo club:

Chris Chelios | NHL Tres veces campeón de la Stanley Cup (Montreal Canadiens en 1985-86, 2001-02; Detroit Red Wings 2007-08) y tres veces ganador del Trofeo Norris. La carrera de Chelios como jugador activo se extendió entre 1984 y 2010. Compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1984, 1998, 2002 y 2006, sirviendo como capitán en las ediciones de Nagano, Salt Lake City y Turín. En 2007, se convirtió en el defensor más longevo en marcar un gol a mano corta en un partido de playoffs, disputado contra los Calgary Flames.

A los 45 años, Chelios también se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en participar en un encuentro de la NHL y rompió la marca de más encuentros de playoffs disputados (248) en su camino a alcanzar su tercera Stanley Cup. Se retiró en 2010 a los 48 años, después de 26 temporadas, convirtiéndose en el jugador de origen estadounidense más longevo de la historia de la NHL y el segundo en general, después del mítico Gordie Howe (52 años). Terminó su carrera con 185 goles y 949 puntos, tercer mejor registro de puntos para un defensor nacido en Estados Unidos.

Nolan Ryan | MLB Ryan lanzó durante 27 años, para alcanzar el récord de la carrera más larga de un pitcher en Grandes Ligas. «El Expreso» sigue poseyendo la marca de ponches de por vida (5.714) por amplio margen y fue líder de la categoría en 11 ocasiones. También comanda el registro histórico de las Mayores de juegos sin hits (7). El último se produjo el 1º de mayo de 1991 contra los Toronto Blue Jays a sus 44 años, convirtiéndose en el lanzador de mayor edad en conseguir un juego sin imparables. Ryan sumó efectividad de 2.91 y fue líder de las Grandes Ligas en las categorías de WHIP (1.01), hits tolerados por cada nueve entradas (5.3) y abanicados por cada nueve innings (10.6). Se retiró a los 46 años, luego de concluida la temporada 1993.

Oksana Chusovitina | Gimnasia Chusovitina (47) ha competido por tanto tiempo que obtuvo sus primeras medallas de oro en campeonatos mundiales de gimnasia en 1991, defendiendo la causa de la entonces Unión Soviética. Desde entonces, ha competido en ocho Juegos Olímpicos, representando a tres países distintos: el Equipo Unificado (Barcelona 1992), Uzbekistán (Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Rio 2016) y Alemania (Beijing 2008, Londres 2012). En Rio, impuso el récord de la gimnasta más longeva en competir en la justa Olímpica, con 41 años y dos meses de edad. Actualmente, Chusovitina entrena para competir en los Juegos de París 2024, para la que sería su novena participación en eventos Olímpicos.

Gordie Howe | NHL Conocido como «Mr. Hockey», Howe jugó 32 temporadas a nivel profesional durante cinco décadas entre la National Hockey League (26) y World Hockey Association (6), alzando cuatro Stanley Cups con la camiseta de los Detroit Red

Wings. Howe es el segundo de todos los tiempos en alcanzar más trofeos Hart como Jugador Más Valioso de la NHL (6), solo superado por los nueve galardones de Wayne Gretzky. En la temporada 1968-69, eclipsó el umbral de los 100 puntos por primera vez en su carrera con 40 años, sumando 44 goles y 59 asistencias. En 1974, a sus 46 años, alzó el trofeo Gary L. Davidson como Más Valioso de dicho circuito.

Randy Johnson | MLB Ganador de cinco Premios Cy Young y 10 veces All-Star. La carrera de Johnson se extendió durante 22 temporadas, en las cuales obtuvo 303 victorias. Fue miembro del equipo de los Arizona Diamondbacks que se impuso a los New York Yankees en la Serie Mundial de 2001. Con 2.08 metros de estatura, Johnson se convirtió en el pelotero más alto en incursionar en las Mayores. Lanzó dos partidos sin hits en su carrera: el primero se produjo en 1990 con los Seattle Mariners y posteriormente, en 2004 pitcheó con 40 años un juego perfecto con los Diamondbacks, enfrentándose a los Atlanta Braves, convirtiéndose en el lanzador de mayor edad en lograr la hazaña en la historia de las Grandes Ligas.

Jamie Moyer | MLB Si bien es cierto que Moyer sólo recibió una invitación al Juego de Estrellas y posee un récord en su haber (más carreras permitidas, con 522), Moyer aprovechó sus habilidades al máximo. Ganó 16 juegos con los Philadelphia Phillies a los 45 años, enrumbándose a alzar el título de Serie Mundial en 2008. Luego de someterse a la cirugía Tommy John, en 2012 Moyer se convirtió en el pitcher más longevo en registrar una victoria (con 49 años y 150 días) cuando los Colorado Rockies vencieron 5-3 a los San Diego Padres. Es apenas uno de los 29 peloteros de Grandes Ligas que jugaron en cuatro décadas distintas.

Martina Navratilova | Tenis En 2003, con 46 años y 8 meses, Navratilova se ganó el campeonato de dobles mixtos en Wimbledon junto a Leander Paes, igualando la marca de Billie Jean King de más títulos obtenidos en Wimbledon (20), convirtiéndose en la tenista de mayor edad en ganar un torneo en The Championships. Se retiró en 2006, luego de obtener la victoria en dobles mixtos del US Open con Bob Bryan, convirtiéndose así en la campeona de majors más longeva con 49 años y 10 meses de edad. Su total de 59 títulos de Grand Slam (18 majors en sencillos, 31 majors de dobles femeninos y 10 majors de dobles mixtos) constituye el mejor registro de triunfos en la Era Abierta.

Jack Nicklaus | Golf Nicklaus posee el récord de seis títulos del Masters de Augusta (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986), Posee 117 triunfos de por vida, incluyendo 18 campeonatos major, y se convirtió en el ganador más longevo del Masters de Augusta (46 años, 82 días) en 1986. Nicklaus se incorporó en 1990 al entonces Senior PGA Tour (ahora conocido como PGA Tour of Champions) con 50 años. Disputó su último torneo competitivo en 2005, después del deceso de su nieto Jake con apenas 17 meses. Nicklaus afirma haber utilizado el golf como forma de terapia junto a su hijo Steve.

Dara Torres | Natación Torres ganó 12 preseas olímpicas (cuatro doradas), empatando el récord histórico de medallas impuesto por Jenny Thompson en 2004 y posteriormente igualado por Natalie Coughlin. Sus cinco participaciones en Juegos Olímpicos (1984, 1988, 1992, 2000, 2008) impusieron un récord para la carrera más extensa de nadador olímpico alguno. En 1999, Torres dejó su retiro de siete años para convertirse en la atleta femenina más galardonada de los Juegos de Sídney 2000, con cinco preseas. Torres se retiró definitivamente en 2012 con 45 años, después de haber logrado el cuarto puesto en los 50 metros estilo libre en las pruebas preolímpicas de Estados Unidos.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com