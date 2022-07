Tom Brady envía camiseta a Kelsey Plum; la jugadora estalla de felicidad

Entornointeligente.com /

El legendario quarterback de los Tampa Bay Buccaneers , Tom Brady , le envió una camiseta suya, firmada y dedicada, a la estelar guardia de Las Vegas Aces, Kelsey Plum .

«Kelsey, eres impresionante. Mucha suerte», mostró la propia Plum a través de un video en redes sociales.

Kelsey Plum’s reaction to a gift from @TomBrady is everything ❤️

(via @Kelseyplum10 ) pic.twitter.com/BPpSkcMukE

— SportsCenter (@SportsCenter) July 23, 2022 Brady -que este año se retiró como profesional dos meses y medio, antes de arrepentirse y anunciar su regreso – asistió este verano a un partido de Las Aces y el Connecticut Sun.

Plum, de 27 años, promedia 19.7 puntos, 5.4 rebotes y 2.8 rebotes en la actual campaña. Su equipo, Las Vegas, que es dirigido por Becky Hammon, ocupa el primer puesto de la Conferencia Oeste con marca de 19-8 .

La guardia recientemente ganó el galardón de Jugadora Más Valiosa en el Juego de Estrellas de WNBA.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com