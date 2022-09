Tokyo e Jamaica reabrem na quinta-feira e a entrada é de borla

Entornointeligente.com /

As discotecas Tokyo e Jamaica reabrem na noite de quinta para sexta-feira (29 para 30), no Cais do Gás . A noite de abertura contará com a presença de um novo grupo musical, o Cais do Sodré All Stars, no Tokyo, e com o DJ residente Bruno Dias no Jamaica. A entrada está marcada para as 22h.

Dois anos e meio depois, o prometido regresso das discotecas icónicas do Cais do Sodré tem já os primeiros nomes confirmados. Para além do grupo da estreia, na sexta-feira, dia 30, o Tokyo contará com a presença de Raíssa and Impossible Funky e no sábado, dia 1 de Outubro, com o projecto Between. O vizinho Jamaica terá, como há muitos anos, o DJ Bruno Dias em todas as noites. A hora de abertura do Tokyo será sempre às 22h e a do Jamaica à meia-noite.

Os bilhetes podem ser adquiridos na app Tokyo and Jamaica (que ainda não está activa), não tendo qualquer custo a entrada para a primeira noite de dia 29. As bebidas também poderão ser pagas através da aplicação, que contará com um saldo recarregável pelo cliente. Os cocktails rondam os 10 euros e os valores de uma cerveja começam nos 3 euros.

