Tohá anuncia querella por muerte de menor en Pudahuel: «No lo podemos tolerar»

Entornointeligente.com /

«Estamos llorando la muerte de un niño ayer en una balacera en Pudahuel». Así lamentó este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá , el homicidio de un menor que recibió disparos al interior de su casa.

A raíz de esto, la jefa de Gabinete anunció que «ya hemos tomado contacto con la familia a través del programa de apoyo a las víctimas, vamos a ser parte de las querellas para ser parte de la investigación».

Tohá comentó que el fallecido es «un niño que tiene un nombre y un apellido, que no voy a nombrar porque los menores son personas que no se dan sus nombres, pero que todos tenemos que pensar que no es cualquiera, es un niño con una historia particular, era un niño de esta comuna, que falleció después que un auto que pasó disparando por el lugar que él se encontraba, y esto terminó en su muerte y podría haber sido cualquiera de nuestros hijos si hubieran estado acá».

Para la ministra del Interior, «falleció en todo lo que parece ser obra de una banda organizada, de aquellas que ocupan estas tácticas para amedrentar, vengarse».

«Es una situación que nos tiene que conmocionar, que no podemos tolerar, por eso desde el mismo momento que esto ocurrió está trabajando Labocar, OS9, tenemos imágenes de lo que sucedió, hay peritajes balísticos, testigos, queremos llamar a todos los que saben algo a colaborar».

Según detalló Carabineros, el menor fue impactado en el tórax y falleció en un Cesfam cercano al que fue trasladado por un familiar, específicamente su hermano mayor de edad.

Asimismo, la institución señaló que «en el sitio del suceso se encontraron alrededor de 16 vainillas y varios impactos balísticos contra el domicilio». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com