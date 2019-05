‘Toen ik daar aankwam, zag ik bloed’

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Roche H. keek nogal verbaasd van de verklaringen die één van de getuigen tegen hem aflegde. Fronsend keek hij vanaf de beklaagdenbank naar de militair, die op dat moment vragen van rechter Maureen Dayala en officier van justitie Mireille van Dijk beantwoordde. “Ze waren in een worsteling en ik haalde ze uit elkaar”, vertelde de getuige over een kappartij op 25 februari op het terrein van de Hermitage Mall.

Roche H. heeft daarbij een man aangevallen omdat hij het idee had dat die een relatie had met zijn vriendin. Zowel het slachtoffer als de vrouw ontkent dat. Volgens het onderzoek leefden de twee mannen al geruime tijd op gespannen voet met elkaar om de vrouw. De verhoorde militair had olie op het vuur gegooid toen hij Roche H. vertelde dat zijn vriendin bij de mall was met het latere slachtoffer.

De verdachte was op dat moment aan het werk. Hij snelde naar de plek. Het slachtoffer rende bij het zien van Roche H. naar zijn auto. Nog voordat hij de mall kon verlaten is hij aangevallen door verdachte. Een collega van Roche H., die woensdag ook als getuige is gehoord, verklaarde dat de verdachte plotseling is vertrokken naar de Hermitage Mall.

“Hij kreeg een telefoontje. Toen ik vroeg wie het was, zei hij dat ik me niet druk hoefde te maken. Dus ik heb niet meer geluisterd naar het gesprek”, aldus de collega. Hij beweert dat hij niet heeft gezien waarmee Roche H. het slachtoffer heeft verwond. “Toen ik daar aankwam had hij het al gedaan. Ik zag wel bloed.” De volgende zitting is op 26 juni, dan wordt de verdachte gehoord.

