«Todos somos responsables»: coordinador de iniciativa que busca bajar la accidentalidad vial

Durante el 2022 han ocurrido más de 7300 siniestros viales en Cali. Alrededor de 30 accidentes ocurren todos los días y la cifra de fallecidos en las vías aumentó con respecto al año pasado.

En entrevista con El País, Henry Martin, coordinador local de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial en el mundo, aseguró que una de las grandes razones para el aumento de cifras es el mal comportamiento que están teniendo los caleños al volante.

Cali ha experimentado este año un incremento importante en la siniestralidad, ¿qué está pasando? Esto no es algo que suceda solo en Cali. En el decenio pasado, los países europeos quisieron reducir 50 % su siniestralidad, pero muy pocos lo cumplieron. Hubo políticas restrictivas, muchas cámaras de fotomultas, en España pusieron el carné por puntos, o sea que por cada falta te iban bajando puntos hasta que te quitaban la licencia, eso a uno lo pone en cintura y ayuda mucho. Pero, desafortunadamente, ya ha aumentado nuevamente y se debe a muchos factores.

Si venimos a nuestra realidad, este año, con corte al 30 de julio, casi todas las capitales, a nivel nacional, aumentaron su siniestralidad. Cali venía teniendo un descenso bastante pronunciado en las cifras, pero el año pasado registramos 194 muertos en las vías.

¿Cuáles son las causas del incremento en el número de siniestros y muertes en las calles? Esto se da por muchas causas. Una es la imposibilidad de hacer control. Las 39 cámaras que teníamos en la ciudad fueron vandalizadas y la recuperación ha sido muy lenta; sé que hay alrededor de 14 en pleno funcionamiento en este momento. El problema no es restrictivo, cualquier persona se puede parar en una intersección y ver lo que está sucediendo en Cali, el comportamiento está siendo terrible. A uno le da hasta desesperanza ya que lo que nosotros estamos buscando es que las personas entiendan que cada quien tiene una responsabilidad cuando se tiene un vehículo.

Se trata de seguir las leyes a las que uno se comprometió cuando adquirió la licencia.

Desafortunadamente, las autoridades no tienen muchas herramientas de control y gestión, y me di cuenta de eso cuando estuve de subsecretario de Movilidad. El pico y placa es una manera de hacer control, pero también tiene que ver la morfología de la ciudad, la planeación se ha hecho mal y no está bien diseñada, es muy complicado.

En el análisis que hace Bloomberg de las cifras, ¿cuál es el panorama de siniestralidad en Cali? ¿Hay puntos específicos donde más se presentan? En los informes semanales que saca el Observatorio de Movilidad vemos que la siniestralidad se está pasando de un sitio a otro. Realmente sucede en diferentes puntos. Pero, uno de los más críticos podría ser el sector del Comfandi de la avenida Ciudad de Cali; allí es que yo hablo de la constitución de la ciudad, esa es una calle que tiene como 7 entradas y gestionar el tráfico no es fácil. Se ha hecho señalización, demarcación, control, pero sigue siendo un punto bastante complicado.

También está la zona del centro por la cantidad de vehículos, pero, sobre todo, hay mucha siniestralidad en la zona sur, donde hay más posibilidad de encontrar automóviles, y en la parte oriental por el alto número de motocicletas.

¿Qué hay que hacer para que esta situación empiece a cambiar? Esto es de comportamiento, si yo me comporto bien, si no me paso un semáforo en rojo, si respeto las cebras, si no voy en contravía, si respeto el conductor que va al lado, seguramente no me va a pasar nada. Por ganarme un minuto, causo un choque y me daño el día y se lo daño a los demás, y eso si es un choque normal porque si es grave, me tiro la vida si llego, desafortunadamente, a matar a alguien o si es un ser querido quien pierde la vida.

«En la Administración pasada logramos tener 136 km de ciclorrutas y me duele ver que se han convertido en ‘motovías’. La situación es difícil» Henry Martin, coordinador local iniciativa Bloomberg Me pides recetas y eso es muy complicado, pero, de todas maneras, sí hay cosas que se pueden hacer. Una es el respeto por las autoridades de tránsito; otra es dejar las excusas, las personas creen que para todo pueden tener una; también bajar las velocidades en determinados espacios en los que hay mucha movilidad de personas. En conclusión, lo que queremos es que las personas sepan que tienen una responsabilidad desde que adquieren su licencia.

Fasecolda dijo hace poco que, según el análisis de sus cifras, el 20 % de las personas que compraron moto nueva este año se van a accidentar, ¿usted cree que hay que ser más estrictos en el proceso de entrega de licencias? Definitivamente sí, pero no solo eso, también hay que ser fuertes en las estrategias de control.

En varios lugares de Latinoamérica se ha pensado implementar un modelo como el de puntos de España, pero no es fácil. Eso involucraría a muchos sectores en los cuales no tiene buena recepción la propuesta. Pero sería una de las maneras para poner en cintura el comportamiento de las personas en las vías.

Lo que nos mostró Fasecolda es muy cierto. Ellos más que nadie tienen las cifras de siniestralidad porque son los que atienden estos casos todos los días.

Usted es coordinador local de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial en el mundo, ¿de qué se trata esto? Esta iniciativa nace por la preocupación en el tema de la seguridad, ya que más de 1,3 millones de personas mueren anualmente en las vías del mundo.

La fundación Bloomberg quiso apoyar a las ciudades desde diferentes áreas, una de ellas es en cuanto a los datos porque a través de estos se pueden potenciar políticas públicas, observar qué es lo que está pasando, a través de mapas vemos en qué sectores están ocurriendo los siniestros, qué tipo de personas son las involucradas, a qué horas ocurren, en qué días, toda esta información.

Apoyamos en todo lo que tiene que ver con políticas públicas, hacemos capacitaciones constantes con los agentes de tránsito sobre el control en las vías, etc.

