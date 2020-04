Todos somos embajadores de La Divina Misericordia

Este domingo a las 9:00 am y a través de Teleboconó, la feligresía salvaguardando la Fe en Dios, celebro la Fiesta de La Divina Misericordia. Para este año hubo necesidad de utilizar la modalidad de los medios audiovisuales, en vista de las restricciones impuestas por la OMS y las autoridades nacionales en previsión a la propagación del Covid-19.

La Santa Misa fue oficiada por el Padre Argenis Torres de la parroquia La Coromoto de La Sabanita, acompañado del Padre Rafael Peña, el Diacono Aref Akracke, que más los lectores y el conjunto parroquial, fueron los únicos asistentes hasta los estudios de la planta televisora ubicada en la Urb. El Samán.

Primero La Misericordia En su homilía el Padre Argenis Torres entre otras cogniciones manifestó que la alegría de la Resurrección tiene que traernos La Paz y La reconciliación, porque a lo largo de esta semana, hemos estado meditando La Novena a La Divina Misericordia, donde Jesús mismo pide: Traigan a la fuente de Mi Misericordia a los hombres de todos los géneros, a los sacerdotes tibios, a los gobernantes, a las almas del Purgatorio, a todas las realidades físicas e incluyendo a los gobernantes de todas las naciones. Es decir, que en su Misericordia podemos encontrar primero la justificación, porque ese es todo el precio de la Reencarnación, Muerte y Resurrección; justificarnos a nosotros mismos, es decir, perdonarnos nuestro pecados, porque como dice San Pablo: Dios no quiere que la criatura se pierda, sino que por su Misericordia, se salve, y aquí estamos todos, llamados a experimentar primero La Misericordia.

Gracias a Dios en estos días se han suscitado muchas iniciativas, por internet y otros medios a través de los cuales llegan las propuestas, incluso, recientemente participé de un retiro del Padre Ignacio Larrañaga a través de las redes, para hundirnos en La Fuente de La Misericordia. Es decir, en El Amor de Dios. Una vez que hemos experimentado esa Misericordia, ahora viene el llamado y así lo dice El Evangelio. Jesús saben ustedes, alégrense diciendo esto les enseño El Costado, dicho esto reciban El Espíritu Santo a quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. Todos estamos llamados a ese perdón y después los envió a predicar esta Misericordia. Son ustedes ahora Embajadores todos y cada uno de nosotros somos embajadores de La Misericordia. ¿Cuando nos hacemos embajadores de La Misericordia? Cuando ponemos en práctica lo que decía La Primera Lectura, Primeros días de la iglesia todos los hermanos acudían asiduamente, por eso creo que esto nos está haciendo que revaloremos, reevaluemos, porque aquellos que asiduamente que podrían ser un 8 o 10% los cristianos que asisten a La Eucaristía los domingos, o esos hermanitos nuestros que en la congregación de su denominación religiosa llámese Pentecostal, Evangélicos u ortodoxos se reúnen en su culto regularmente.

Misa oficiada desde Teleboconó y a través de cuya pantalla la feligresía recibió la santa bendición. Señor estoy experimentando Por las múltiples adversidades, el Padre Argenis Torres planteo el ejemplo de la Fe: Que no pierda yo la Fe en el ciudadano venezolano que va a resurgir, porque tú estás ofreciendo La Misericordia a todos. Me la estas ofreciendo a mí, en primer lugar. “Padre Argenis eres el primer pecador de todos y el más grande de todos”. Gracias Padre Dios, porque te fijaste en mí y en mi gran pecado Tú has tenido Misericordia y en tu justicia me dice “Eres justificado”.

