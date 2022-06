Todos los secretos y requisitos de un gasoducto de alta presión

Entornointeligente.com /

Esta cuestión técnica, no menor, es crucial a la hora de diseñar un gasoducto de alta presión.

Informate más Balotaje en Colombia: inquieta a petroleras y mineras el avance de Gustavo Petro Los hidrocarburos, como se sabe, son transversales a toda la actividad económica y por lo tanto estratégicos para el desarrollo de cualquier nación. Argentina, un país en la cual su matriz primaria energética está compuesta en más de 50% en gas natural, tiene como medida mas relevante el desarrollo y transporte de este.

Pero ¿Cómo se diseña un gasoducto de alta presión?

Todo proyecto que se destine a el transporte de fluidos a grandes distancias -como ser gas, agua, petróleo o diferentes productos de estos- por tuberías, deben cumplir ciertos requisitos impuestos en el diseño, y estos son,

El caudal de abastecimiento que se necesita (es decir la cantidad), La presión necesaria en la cabecera de la línea a construir (en este caso en el inicio del gasoducto), La presión mínima que se necesita a la llegada, es decir en el punto de consumo del fluido La geografía que atravesara el ducto a construir, es decir si el ducto debe atravesar, por ejemplo, montañas, lagos, etc. Además de ello es posible que deba cumplir, otros requerimientos del que solicito el proyecto (por ejemplo, temperatura del fluido, composición química, etc.). Considerando todo esto, el ingeniero, por medio de cálculos y programas, se asegura el cumplimiento apto para el transporte del fluido, en todos esos parámetros, principalmente en caudal y presión. Un punto importante a tener en cuenta es que estos cálculos deben realizarse a fin de que la presión a la que llega el fluido al consumo sea el necesario para su utilización, como en el caso del gas domiciliario, las hornallas, la calefacción, etc. Y en usos industriales con la suficiente presión y caudal para su utilización en distintos equipos.

El gas natural es extensamente utilizado en Argentina, a partir del primer gasoducto construido en el país, el cual se inauguró en el año 1949. Ese año, el Ing. Julio V. Canessa lograba su cometido, la finalización del gasoducto San Martin, de cerca de 1000 kilómetros -el más largo del mundo en ese momento-, trayendo el gas que antes se venteaba (se perdía) desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, aumentando la distribución de 300 mil metros cúbicos por día a 15 millones.

Para resolver el transporte de fluidos a grandes distancias (en general donde se encuentra el yacimiento hasta el consumo), la solución la encontramos en las ciencias mecánicas, derivadas de Mecánica de los Fluidos, Termodinámica y Resistencia de los Materiales. También se tiene en cuenta la corrosión y erosión, si se espera que la tubería trabaje muchos años, si se da esto, se considera una sobre dimensionamiento del espesor de la tubería para paliar este tema.

Un gasoducto es básicamente una sucesión de tubos de longitudes estándar (de acuerdo con normativa de 6, 12 y 18 metro) unidos entre si por distintos métodos, en general por el porte de los gasoductos los mismos son soldados. Las etapas de construcción de un gasoducto se pueden sintetizar en las siguientes en forma general, movilización de equipos al sitio, replanteo del trazado, apertura de pista de trabajo, zanjeo, desfile de caños (es decir colocarlos al borde de la zanja abierta), curvado de caños (de ser necesarios) , unión y revestimiento de los mismos, bajada a la zanja, empalmes, relleno de zanja y finalmente restitución de pista.

La normativa general en el pías, para transporte de y distribución de gases es la denominada NAG-100, determinada por el ente regulador ENARGAS.

En síntesis, el diseño de un gasoducto de alta presión requiere un estudio detallado para poder construirlo, los espesores son determinados por la ingeniería de diseño, y deben estar acordes a las normativas vigentes, su cálculo es complejo y se utilizan distintas metodologías de acuerdo con las dificultades encontradas.

