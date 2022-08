Todos los partidos políticos «ratifican confianza» al fiscal de Corte, Juan Gómez

Entornointeligente.com /

«Todos los partidos políticos le ratificamos la confianza (al fiscal de Corte, Juan Gómez). Yo también», dijo ayer la senadora nacionalista Graciela Bianchi en rueda de prensa tras la comparecencia de la autoridad ante la Comisión de Asuntos Administrativos, que ella misma impulsó.

«Pero como yo fui la citante, dije ‘tengo la carta de crédito abierta’. Eso significa que sigo confiando, pero quiero ver si hay algún cambio», aseguró Bianchi, y añadió que cuando comentó que citaría a Gómez se llenó su WhatsApp y su casilla del correo electrónico con «planteamientos de fiscales». Muchos de quienes la contactaron ya se reunieron con ella, agregó.

«Espero que se note que hay algún tipo de modificación de actitud», instó Bianchi.

Por su lado, Gómez señaló que los partidos lo respaldaron a él y a la Fiscalía como institución, «más allá de algún reparo que puedan señalar sobre actuaciones, que serán clarificadas como corresponde».

También señaló que «es una buena cosa rendir cuentas», porque -afirmó- no hay «nada que ocultar».

Bianchi había citado a Gómez por «los criterios de valoración de la conducta de los fiscales», como había expresado en la red social Twitter. Este paso fue anunciado horas después de que se conociera que Gómez había resuelto iniciar un sumario y apartar de su cargo al fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias por una denuncia presentada contra el magistrado por parte de la defensa de la víctima de la presunta violación grupal en Cordón, y por archivar -además- unas 300 denuncias.

«Solicité que se cite de forma urgente. No es por Iglesias. Lo de Iglesias es el broche de un collar», había remarcado a El País la senadora el 21 de junio. Además, había dicho que Gómez «era mano derecha» del anterior fiscal de corte, Jorge Díaz, y que por eso «le estaba haciendo los mandados».

Desde el Frente Amplio, el senador por el Movimiento de Participación Nacional, Charles Carrera, indicó que en el caso de Iglesias creen que «se actuó bien». «Revictimizó a la víctima en 27 oportunidades saliendo a la prensa a hablar de un caso. Se archivaron una serie de casos sin cumplir lo que marca el Código de Proceso Penal», advirtió el legislador opositor.

Y añadió: «La Fiscalía brinda total garantía a sus funcionarios cuando hay procesos sumariales. Respetando lo que marca la Constitución y la Ley Orgánica. Se discutieron algunos casos en particular que no me gustaría mencionar».

