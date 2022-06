Todos los hombres del presidente: el escándalo Watergate y la renuncia de Richard Nixon

Entornointeligente.com /

Son todos los hombres, pero también algunas mujeres, del Watergate. Lee también: EE.UU. aprueba el uso de vacunas de covid-19 para niños a partir de los 6 meses Cuando se cumple esta semana medio siglo del allanamiento a las oficinas del Partido Demócrata que desató aquella crisis, el país recuerda de muchas formas aquel momento. Libros, series de televisión, exposiciones ahondan no sólo en los nombres más conocidos, como el propio Nixon o Bob Woodward y Carl Bernstein -los periodistas del Washington Post que destaparon el escándalo-, también en muchos otros protagonistas, voluntarios o no, de aquel momento. Los retratos de muchos de ellos cuelgan estos días en el Museo Nacional del Retrato de Washington, en la exposición «Watergate: Retrato e Intriga», que repasa lo ocurrido. Lee también: El caso Watergate: 50 años del mayor escándalo político en la historia de EE. UU. Y es también, como recalca a Efe la comisaria de la exposición e historiadora de este museo del Smithsonian, Kate Clarke, un homenaje al periodismo, sin el cual el Watergate se habría quedado en un suceso aparentemente menor -el allanamiento de las oficinas del Comité Nacional Demócrata- sin consecuencias políticas. La Revista Time dedicó numerosas portadas al Watergate, y algunas pueden verse en esta exposición. Son imágenes icónicas que definen muy bien a Nixon y quienes gobernaban con él. La guardia de Palacio Así ocurre con la «guardia de palacio». Nixon y sus cuatro hombres de confianza aparecen en un collage hecho a partir del sello presidencial y que trata de mostrar, como apuntó Clarke, que aquel grupo de asesores y altos cargos mantenía a Nixon «aislado» y alejado de la realidad y de la opinión pública. Lee también: Guardia Costera desembarca en Florida cocaína por 99 millones de dólares Aquella «guardia» la formaban el jefe de gabinete, Bob Haldeman, el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger, el fiscal general, John Mitchell y el asesor John Ehlrichman. Todos menos Kissinger acabaron cumpliendo condena por conspiración y obstrucción a la justicia -por tratar de encubrir el suceso y su relación con la Casa Blanca-. Otra caricatura que fue portada de Time, con varios de los asesores rodeando a Nixon y señalándose entre sí y rodeados a su vez por cables, muestra cómo hasta los más fieles dejaron de serlo cuando se vieron con el agua al cuello y optaron por delatar y acusar. El drama de John y Martha Mitchell De todos ellos, John Mitchell está considerado el «cerebro» del Watergate. Dirigió el comité de reelección del presidente y como recuerda a Efe Clarke dedicó cientos de miles de dólares a numerosas operaciones ilegales, incluidos pinchazos telefónicos y micros como los que pensaban instalar en las oficinas demócratas. Lee también: Kiev celebra respaldo a su futuro europeo mientras resiste el pulso en Donbás Otra de las portadas dedicada a Mitchell lo presenta en un busto hecho con una botella de lejía en el que se tapa la mano con la boca. No sería él quien dijera nada que pudiera dañar a su jefe. Todo lo contrario que su esposa, Martha Mitchell, quien sabía mucho -o todo lo que había que saber- del Watergate y como recuerda a Efe Kate Clarke tenía toda la intención de contarlo a la prensa. En los días posteriores al allanamiento y la detención de los sospechosos, fue retenida varios días contra su voluntad por un exagente del FBI que trabajaba para su marido y que impidió que hablara con los periodistas. Lee también: Agencia Europea de Medicamentos analiza dosis actualizada a variantes de vacuna de Moderna Aunque no se calló después. Hasta el propio Nixon dijo en la famosa entrevista que le hizo el periodista británico David Frost que, sin los testimonios de Martha Mitchell, el Watergate se habría quedado en una anécdota. Y recientemente se ha sabido que también fue una de las fuentes de Bob Woodward. Mitchell fue así otra «garganta profunda» como el propietario de dicho apodo, el director adjunto del FBI Mark Felt. Su figura no deja de despertar fascinación: La actriz Julia Roberts interpreta a Mitchell en una serie de televisión, Gaslit, protagonizada también por Sean Penn. Lee también: Muertes semanales por covid suben por primera vez en cuatro meses en el mundo En la exposición del Smithsonian el cuadro de Mitchell cuelga enfrente del de otras dos mujeres que, como subraya Kate Clarke, tuvieron también su papel en ese momento de la historia. La leal secretaria y la apasionada congresista Por un lado la leal secretaria de Nixon, Rose Mary Woods, quien «accidentalmente» -eso alegó- borró una conversación entre Haldeman y Nixon que habría demostrado que el presidente tenía conocimiento del intento de espionaje a las oficinas demócratas. Y por el otro la congresista Barbara Jordan, quien abrió el Comité que investigaba el Watergate con un apasionado discurso en el que pidió a sus miembros trabajar para averiguar si el presidente había incurrido en una conducta «no tolerada por la Constitución». Lee también: Johnson visita Kiev por segunda vez desde que estalló la guerra Una misión, la del legislativo, a la que esta exposición da también mucha importancia. Y aunque en un momento como el actual, cuando el Congreso está investigando el asalto al Capitolio, «cualquiera puede pensar que ha habido momentos más oscuros» en la historia política del país, apuntó a Efe Clarke, esta exposición busca también dilucidar «cuáles son los límites del poder presidencial» y «quién es responsable de controlar al presidente». «¿Es el Congreso? ¿Es el pueblo? ¿son los medios?». Esa es la cuestión». Agencia Efe : todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe .

Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: ?? Un navío de la Guardia Costera de EE.UU. desembarcó en su base de Miami Beach (Florida) un cargamento de unas 5.237 libras (2.377 kilos) de cocaína valorado en más de 99 millones de dólares, producto de varias operaciones contra el narcotráfico. https://t.co/kXoclL2rrh pic.twitter.com/NRCHz1mavU

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 17, 2022 (FIN) EFE/LIQ Publicado: 17/6/2022 Noticias Relacionadas Presidente se reunirá con empresarios de EE. UU. para promover inversiones Presidente Castillo invita a empresarios de EE. UU. a invertir con confianza en Perú Corte de EE. UU. desestima demanda por violación contra Cristiano Ronaldo La Reserva Federal de EE. UU. aprueba el mayor aumento de las tasas de interés en 28 años Nuevo tiroteo en EE. UU.: dos muertos y un herido en una iglesia de Alabama El caso Watergate: 50 años del mayor escándalo político en la historia de EE. UU. LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com