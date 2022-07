Todos los estrenos de Marvel hasta 2025: dos películas de «Avengers» y más series y films

Entornointeligente.com /

El futuro es de los superhéroes, o al menos eso advirtió Marvel cuando el viernes, en la Comic-Con de San Diego , anunció todos los planes que tiene por delante. La franquicia no tiene intenciones de detenerse y en el horizonte aparecen estrenos de todo tipo.

El Universo Cinematográfico de Marvel , esa entidad que abarca decenas de películas y series estrenadas hasta la fecha, confirmó la llegada de sus dos nuevas fases y los detalles en relación al c ierre de la Fase 4 , que está en marcha actualmente.

La 5 contará con una docena de títulos entre tiras de streaming y films, y la 6 se completará en 2025.

Antes, la serie She Hulk y la película Black Panther: Wakanda Forever cerrarán este año la actual etapa marveliana, que durante dos años ha contado con éxitos descomunales como la última película de Spider-Man , Sin regreso a casa , que acaba de llegar a HBO Max, o la serie WandaVision .

El director de Black Panther: Wakanda Forever , Ryan Coogler, que salió al escenario de la Comic-Con rodeado de un colorido grupo de danza y percusionistas africanos, rindió homenaje a la estrella de la primera película, «el difunto y grande Chadwick Boseman «, mencionó.

Boseman murió de un cáncer en 2020 y su rol no ha sido retomado en la nueva versión, que introduce al personaje de Namor, de quien se espera gran trascendencia en el devenr de la franquicia.

El 17 de febrero de 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania inaugurará, con su estreno, el nuevo ciclo de la factoría de superhéroes. Será la tercera película de la saga protagonizada por Paul Rudd.

El camino seguirá Secret Invasion , cuyo tráiler con el carismático Samuel L. Jackson se dio a conocer en las últimas horas; y más adelante será el turno de la demorada Guardianes de la Galaxia 3 , Echo y la esperada The Marvels .

En el Centro de Convenciones de San Diego, donde anualmente se celebra la feria más importante de la industria del entretenimiento, la expectativa por conocer el futuro de la marca más rentable del cine fue máxima. Miles de fanáticos hicieron cola bajo el sol de California hasta bien entrada la tarde (y algunos durante la madrugada) para hacerse con uno de los asientos en el Hall H, donde se organizaron las presentaciones más importantes.

Escuchar de cerca a los protagonistas de las películas, reunirse con otros fanáticos y ser los primeros en ver los tráileres de los próximos lanzamientos fue el objetivo de los miles de fans —más de 100.00, según la organización— que durante la última semana se reunieron.

Kevin Feige , el máximo responsable de la división cinematográfica de Marvel, apareció puntualmente sobre el escenario para cerrar la feria.

«Estoy increíblemente emocionado. Hace tres años estuvimos aquí y ha pasado mucho tiempo desde entonces. Hubo momentos en los que pensé: ‘¿Volveré a estar alguna vez en el Hall H?’, y la respuesta es, gracias a Dios, que sí», dijo ante el aplauso emocionado de los seguidores.

Feige se acompañó de enormes pantallas para explicar, mediante ejes cronológicos, el final de la Fase 4 y el plan de la Fase 5 de su universo, cada vez más complicado por la maraña de películas y series con las que Disney , propietaria de Marvel, está explotando su exitosa fórmula. La inmensa mayoría están para ver en la plataforma Disney+ .

Tras su discurso, un festín de videos, apariciones de actores y promesas ocuparon la hora y media que duró la presentación.

En total, la Fase 5 de Marvel contará con seis películas y seis series. Por la gran pantalla pasarán Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023), Guardianes de la Galaxia 3 (2023), The Marvels (2023), Blade (2023), y la nueva entrega de Capitán América , que llevará como nombre New World Order o Nuevo orden mundial , y será la primera que no estará protagonizada por Chris Evans. Llegará en mayo de 2024, mismo año para el que se prevé Thunderbolts , esta última sobre un desconocido grupo de villanos que pretenden pasar por superhéroes.

Durante las esperas entre lanzamientos, los apasionados podrán seguir disfrutando de la saga en Disney+, que estrenará Secret Invasion , Echo , la segunda temporada de Loki , Ironheart, Agatha y Daredevil: Born Again .

Pero los planes del estudio no acaban ahí y Feige aprovechó la presentación para desvelar que ya tienen diseñada la Fase 6 de su saga, que arrancará con el regreso de Los cuatro fantásticos , el más fallido de los títulos de superhéroes, al cine.

Aunque la gran noticia es que tras firmar con Endgame (2019) una de las películas más taquilleras de la historia, los Avengers , que se daban por terminados tras una trágica despedida, volverán en 2025 con dos nuevas películas: The Kang Dynasty y Secret Wars , esta última como broche final de su complejo (y lucrativo) universo. En definitiva, el futuro inmediato sigue siendo de ellos: los más poderosos de todos.

