Todos los detalles revelados hasta el momento de la esperada película «Joker 2»

Hasta el momento la trama de Joker 2 se mantiene en reserva, pero, a continuación, esta es la información que se tiene sobre la segunda salida de Joaquin Phoenix, quien volverá encarnando el papel del villano más icónico de todos los cómics.

Estreno Joker: Folie à Deux tiene programada su fecha de estreno en los cines específicamente el 4 de octubre de 2024 .

Joaquin Phoenix y Todd Phillips de la mano Foto: (@toddphillips1)

El actor puertorriqueño de 47 años, Phoenix , quien además fue ganador del Óscar gracias a su estelarizado personaje, vuelve como protagonista. Y lo hará recibiendo una remuneración mayor, la cual cuadriplica el monto cobrado en la producción original. En el Joker (2019 ) recibió $4.5 millones y con la secuela obtendrá $20 millones.

Phillips también volverá a hacer parte del nuevo proyecto, como director por supuesto. Y para esta ocasión, la película está siendo coescrita una vez más con Scott Silver . Ya solo queda por ver si volverán o no otros integrantes del equipo del Joker original, tanto actores como personas en trabajo detrás de cámara. Aún no se sabe mucho.

Lady Gaga dará vida a la compañera del fracasado payaso

La estrella neoyorquina del pop tomará el papel de la protagonista femenina junto a Phoenix. Según se informó, la compositora y actriz caracterizará al personaje de Harley Quinn, que fue creado por primera vez para Batman: la serie animada en 1992, quien se enamora de él y se le une en su actividad criminal en Ciudad Gótica.

Joker 2 es un musical En un giro de la película original que nadie imaginó. La noticia del casting de Lady Gaga llegó con el comunicado de que Folie à Deux sería un musical. Ya solo queda por contemplar cómo el largometraje integrará diversos números musicales; además si la cantante hará parte o no de ello, como lo hizo para Nace una estrella .

Joker: Folie à Deux 10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL

— Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

La historia no tendrá vínculo con La liga de la Justicia o The Batman Si bien gran parte de Joker 2 aún sigue siendo un total misterio, los fanáticos pueden esperar con seguridad que las películas permanezcan en su propio universo independiente; así lo dio a conocer el director tiempo atrás. Eso significa que la nueva producción es muy probable que también carezca de cualquier conexión con el universo extendido de DC (que se ve en las películas de la Liga de la Justicia) o con el The Batman de este año.

