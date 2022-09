¡Todos a Santiago!

Entornointeligente.com /

El instituto Duartiano ha convocado la segunda marcha patriótica, esta vez en la ciudad de Santiago, el próximo sábado 1 octubre, a las 3:00 pm, con el objetivo de exigir a la comunidad internacional que vaya en auxilio de Haití, en Haití, y evitar que su colapso total pueda terminar en un éxodo gigantesco de masas de haitianos sobre la República Dominicana.

La asistencia a dicha marcha es un compromiso patriótico, no sólo de los santiagueros, sino de todas las provincias del Cibao. La consigna fundamental de esa marcha es la Unidad Nacional. Que todos, sin importar banderías partidarias, o diferencias de clases sociales, asistamos. Que el mundo vea un pueblo dominicano unido, como lo soñó Duarte, defendiendo su soberanía, hoy gravemente amenazada por una creciente ocupación pacífica haitiana sobre el país.

Soy del criterio de que esa Marcha Patriótica debe incluir, entre sus demandas, acciones concretas de nuestro gobierno. La aplicación de la ley en materia de expulsar de nuestro país a los ilegales, es hoy un clamor nacional.

He sostenido que el valiente discurso del Presidente ante organismos internacionales sobre el tema haitiano, no será tomado en consideración con la seriedad debida, hasta que los discursos presidenciales no vayan acompañados de enérgicas e indoblegables acciones.

Soy de los que cree que mientras ONU y potencias vean a RD abriéndoles de par en par las puertas de los hospitales y escuelas públicas a cientos de miles de haitianos ilegales, totalmente gratis, no creerán el discurso de que no estamos de acuerdo en cargar con los problemas de Haití en el país.

La Marcha Patriótica de Santiago debe ser histórica, en número de asistencia y en fervor y vibrante patriotismo. Santiago y el Cibao siempre han sido vanguardia en defensa de la República y le toca serlo de nuevo el próximo sábado. ¡Todos para Santiago!

