TODO UN LUJO- Karlis Romero presumió cómo quedó la cocina de su nueva casa

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana, Karlis Romero se fue a sus redes sociales para mostrar el resultado del proyecto de su nueva casa, proceso que han compartido en parte con sus seguidores y lo primero que nos dejó ver fue la cocina. A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, posteó: «Por fin pude grabar el reel donde les muestro la cocina de la casa. Nosotros hemos hecho la casa poquito a poco, con mucho esfuerzo; la cocina es pequeña, pero estoy segura de que a ustedes les va a encantar. Estaba loca por mostrárselas» .

VER TAMBIÉN: ESPECTACULAR- Así luce Karlis Romero a 6 meses de haber dado a luz «Parece que trajo a Bella por Amazon» (+FOTO)

View this post on Instagram

A post shared by Karlis Romero (@karlisromero)

Seguidamente, admitió que el resultado del proyecto está muy por encima de los que ella imaginaba: «La realidad superó la expectativa. Bienvenidos a la concina de mi casa, chiquita pero mejor de como la imaginé. De mis partes favoritas de la casa» .

En un reel, Karlis Romero dejó ver el progreso de la construcción, iniciando con el espacio seleccionado vació para ofrecer en dos por tres un recorrido por el diseña ya finalizado: «La cocina me quedó… pero casi exacta al render que me hizo Mónica, que ustedes saben fue la arquitecto que me hizo todo el tema digital, y está superparecida. (Al final), cambiamos muchas cosas del render porque sustituimos cierto materiales porque obviamente no se encontraron o que nos gustaron muchísimo más; de verdad que quedó igualita» .

Vale acotar que un render es una representación gráfica generada a partir de un modelo 2D o 3D, con el objetivo de tener una visión realista, con profundidad y textura, de un diseño.

Fue en sus stories que Romero comentó las razones de algunas decisiones estéticas: «Ustedes saben que nosotros hicimos la casa con muchos toques dorados, porque no se veía mucho y también porque es de nuestros colores favoritos, entonces, tanto Gustavo como yo quisimos que fuese de esa manera» .

View this post on Instagram

A post shared by Venezolano en Chile (@unvzlanoenchile)

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de Chévere.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com