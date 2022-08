¡TODO UN LÍO! ¿Cesar González y Rosangelica Barroeta se separaron por infidelidad? «Él le envió la policía a su casa» (+CAPTURAS)

Entornointeligente.com /

Tras sorprender a todos con la noticia de su separación, ahora Cesar González y Rosangelica Barroeta nuevamente impresionan a los fanáticos, esta vez por los rumores de que hubo una infidelidad en su relación. Hace algunos días Cesar González y Rosangelica Barroeta anunciaron su divorcio, después de 7 años de relación y tras el nacimiento de sus hijas. Ahora, luego de que muchos seguidores se preguntaran qué había sucedido entre la feliz pareja para que optaran por terminar definitivamente su romance, se habrían dado a conocer las razones del divorcio.

Y es que, según la información que emitió la cuenta de Instagram La Viperina, la razón del divorcio fue una infidelidad por parte de Rosangelica para Cesar .

En una conversación, la fuente aseguró que Cesar «lo que hizo fue enviarle la policía a casa de (…) diciendo que él era el que se estaba metiendo en su matrimonio, que la acosaba».

Acerca de la identidad del supuesto tercio en esta relación no se habló con claridad, aunque quedó establecido que es un » joyero «. Además, reveló que la relación no ha terminado, por el contrario «Ellos se siguen viendo y por eso Rosangelica no da marcha atrás. Ella lo sigue a él por Instagram»

Mientras tanto «Cesar corrió a Rosangelica de la casa y fue cuando ella se inventó el viaje a Orlando con las niñas».

Cabe destacar que, al momento de anunciar su separación, ambos dejaron saber que era un acuerdo mutuo y que seguirían llevando una relación cordial entre ellos por el bien de sus hijas.

Además, Cesar González fue capturado en una discoteca muy cercano a otra mujer que no es la madre de sus pequeñas.

