Todo sobre la coloración del pelo: los colores tendencia, consejos y 11 tintes recomendados

Entornointeligente.com /

Quien más o quien menos, en algún momento de su vida ha tomado la decisión de cambiarse el color del pelo o probar con esas maravillosas mechas que tanta luz aportan . Ahora bien, para lograrlo evidentemente necesitamos recurrir a la coloración del pelo, y para conseguir el color y el tono, adecuado entran en acción las técnicas de colorimetría , algo que por supuesto tienen que controlar los expertos del cabello.

Además la coloración del pelo, es sin duda uno de los servicios más demandados en las peluquerías y como hemos visto en los últimos años, cada vez hay más técnicas para lograr resultados diferentes, al igual que cada temporada hay unos tonos más en tendencia que otros .

En Trendencias Rubio ceniza: qué tonos usar para conseguirlo, consejos y recomendaciones Qué es una coloración en el pelo

La coloración del cabello, no es ni más ni menos que usar productos específicos para modificar el color natural o no natural del pelo . Se puede oscurecer o aclarar, y según el resultado que se busque habrá que decolorar primero el cabello.

El color natural de pelo, está determinado por la melanina y las dos formas más comunes de la melanina son la eumelanina , que cuanto más cantidad se tenga más ocuro será el pelo; y la feomelanina , que cuanto más se adiciona, el cabello será más claro. Así que, para cambiar el color del pelo hay que realizar un proceso en el se emplean sustancias colorantes que tienen unas moléculas capaces de penetrar en el interior del pelo , lo que se conoce como tintes permanentes o capaces de pegarse a la superficie del pelo , en este caso serían tintes semi-permanentes.

Una de las principales moléculas que se utilizan en los tintes, es la parafenilendiamina y que fue utilizada por Eugène Schueller (químico y fundador de L’Oréal) en los tintes capilares. En la actualidad, este componente, el PPD se sigue utilizando en la gran mayoría de los tintes a pesar de sus agresividad para la piel .

Ahora bien, esta sustancia química colorante encargada de dar color, trabaja junto con otras moléculas como el amoníaco que actúa separando las escamas o capas proteicas de la cutícula para que puedan penetrar el resto de componentes, o el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) que también abre las cutículas del pelo para facilitar la penetración de los colorantes hasta la corteza y a la vez es oxidante, por lo que aclara oxidando los pigmentos capilares.

Cuáles son los tipos de coloración Según el resultado que estemos buscando, tendremos que realizarnos un tipo de coloración u otra, ya que con todas las que encontramos no obtenemos los mismos resultados ni la misma durabilidad.

La coloración permanente Sin duda, esta es la coloración más habitual y la que más se demanda, y en parte se debe a que es la única que permite cambiar el cabello a tonos más claros . Además, la coloración permanente, cambia el color del pelo de forma duradera , permaneciendo lavado tras lavado, por lo que la única forma de cambiar de color es volviendo a teñir o dejando crecer el pelo.

Este tipo de coloración trabaja dentro de la estructura del cabello y los tintes están formulados con amoníaco y peróxido de hidrógeno. Por lo que es ideal para lograr cambios permanentes, ya sea con reflejos o teñir todo el cabello. Además, es la mejor opción para cubrir las canas casi al cien por cien.

La coloración semi permanente

Este tipo de coloración, no es tan duradera como la anterior , de ahí que se conozca como semi-permanente, pero por este motivo, también debemos destacar que es mucho más respetuosa con el cabello .

Las fórmulas de los tintes semipermanentes, están elaboradas con moléculas más pequeñas de color , que trabajan desde la estructura externa del pelo, al no tener agua oxigenada, el color se queda en la capa superficial o cutícula del pelo, lo que significa que con los lavados es más fácil ir perdiendo el color de manera progresiva, aún así puede llegar a durar entre unas 3-5 semanas. Al igual que hay que tener en cuenta que los tintes semi-permanentes no aclaran .

Los tintes semi-permanentes, aportan color al pelo sin realizar un cambio drástico y no cubren las canas en su totalidad. Esta coloración funciona genial si buscamos refrescar un tono, igualar entre la raíz y las puntas, reflejos sobre el tono natural o potenciar el brillo.

La coloración temporal La coloración temporal, se logra con productos que proporcionan un cambio de color de forma inmediata y rápida , y de la misma manera se elimina, con un simple lavado e incluso cepillando el cabello . En el mercado podemos encontrar desde los famosos sprays de colores, geles o cepillos impregnados de color.

Esta es la clásica coloración a la que se recurre para fiestas o carnavales. Por lo general no dañan el cabello y actúan cubriendo el cabello sin penetrar en la estructura capilar , por lo que no contienen ni amoníaco ni agua oxigenada.

La coloración natural

Esta es la coloración idónea para quienes buscan resultados naturales y muy discretos , y a la vez no quieran dañar el cabello ni el cuero cabelludo con productos químicos. La coloración natural , se puede conseguir con ingredientes como el limón o la camomila conocidos por aclarar de manera natural el pelo; el café o el té negro para oscurecer algunos tonos o la famosa henna si se desea cubrir canas e intensificar el color natural con reflejos rojizos.

Lo mejor, es que evitamos muchos ingredientes químicos que pueden llegar a tener efectos negativos para la salud y el medio ambiente. Lo peor, que no duran mucho y que no consiguen cambiar demasiado el color natural del cabello.

Cuáles son las técnicas de colorimetría en el cabello

Este punto nos parece de gran importancia, y es que, conocer las técnicas de colorimetría en el pelo, es súper necesario para convertirse en un experto colorista . Así será mucho más fácil dar con el color más adecuado o simplemente con ese tono que nos apetece lucir.

En realidad se trata de una ciencia que estudia y desarrolla el color con el fin de obtener una escala numérica . De esta manera, es más fácil establecer una medida del color y clasificar los colores y tonos por números, según una escala de colores de oscuros a claros. Así podemos determinar de forma fácil, el color del tinte, la intensidad y el subtono.

El círculo cromático Pero para poder llevar a cabo perfectamente la colorimetría, es fundamental saber utilizar el círculo cromático, que sin duda se vuelve una herramienta fundamental. En un círculo cromático encontramos dos tipos de colores, los primarios, (colores absolutos) rojo, amarillo y azul , y los secundarios naranja, violeta y verde que se forman con la mezcla de los primarios.

-Amarillo + rojo = naranja

-Rojo + azul = violeta

-Azul + amarillo = verde

La altura o nivel de tono

Esto se refiere a las variaciones que puede tener un mismo color, por lo tanto para dar con el color exacto hay que conocer las alturas de tono. Cada número corresponde a un tono y va del 1 hasta el 10, siendo el 1 el más claro y el 10 el más oscuro. Por lo tanto, cada número se refiere a la altura o nivel del tono.

1. Negro. 2. Moreno oscuro. 3. Castaño oscuro. 4. Castaño medio. 5. Castaño claro. 6. Rubio oscuro. 7. Rubio intermedio. 8. Rubio claro. 9. Rubio muy claro. 10. Platino o rubio extra claro.

Junto con el nivel de tono, también podemos encontrar el reflejo o subtono . En los tintes, el subtono se marca con el segundo número que encontramos después de un punto . Por ejemplo, en un castaño claro encontraremos el número 5 pero si el tono es un 5.6 se tratará de un castaño con subtono rojizo ya que el número 6 es el subtono rojo-rojizo; y así con todas las combinaciones de números.

Azul – cenizo. Violeta – irisado, nacarado Amarillo – dorado. Naranja – cobrizo. Caoba – caoba. Rojo – rojizo. Verde – verde. Qué color se lleva en el pelo 2022 ¿Y qué hay de nuevo esta temporada? para el otoño 2022 hay unas tendencias claras en cuanto a tintes. Después de las vacaciones, casi siempre apetece renovar el color del cabello y algunos de los tonos que más veremos este año, son tonos que acompañan perfectamente al otoño. Os descubrimos cuáles son según los profesionales .

Arena cálida

El rubio arena cálido es un tono cercano al beige y en este caso como hablamos de un toque cálido no tiene matices fríos. Es un color luminoso, que queda genial en pieles claras o ligeramente bronceadas. También decir, que es el tono perfecto para quienes buscan un rubio sin ser demasiado claro . Y como nos comenta Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria): «La forma más fácil de resaltar el cabello naturalmente rubio es agregando tonos muy sutiles de dorados claros. Este color de cabello combina un hermoso efecto bronceador en tonos neutros, sin cruzar al territorio pelirrojo»

Pinceladas de miel

Otra de las tonalidades que veremos este otoño, es el tono miel pero como nos cuenta Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga, será a modo de pinceladas para iluminar la melena y lograr más movimiento. «La clave está en agregar tonos claros orgánicos y de apariencia natural en todo el cabello oscuro. Es perfecto para este tipo de color de cabello, cuando se desea aclarar sin dañar demasiado».

Moka suave

Está claro que los marrones en sus diferentes tonalidades se imponen entre los favoritos de la temporada. Y si hay un tono intenso y que nos encanta, ese es e l marrón moka porque se ve muy brillante y profundo, eso sí la versión suave es la favorita. Raquel Saiz nos cuenta, que el moka suave: «va a endulzar nuestro rostro y combina muy bien con pieles morenas o bronceadas con ojos marrones, avellana o verdes».

Arcilla roja

Para quienes buscan un tono intenso e increíblmente bonito, sin duda el tono arcilla roja es pura vida . Es un color súper brillante, con mucha personalidad y para el otoño nos parece precioso. El experto Rafael bueno nos comenta que es:​ «Ideal para aquellas que buscan una apariencia más natural. Estos colores base cálidos de chocolate, fundidos en tonos cobre o beige brillantes funcionan muy bien».

Niebla azul

Y entre los colores más arriesgados, sin duda tenemos este azul que ha sido bautizado como niebla azul o blue mist .Y si la temporada pasada ya fue tendenci, este parece que continúa entre nosostros. Un azul difuminado que imita una bruma azul y es ideal para las amantes de los tonos fríos.

«Blue mist juega con los blancos, azules en tonos apagados y ahumados, para emular la bruma azul, con el objetivo de aportar un toque rejuvenecedor. ​ En cabellos canosos, añadimos mechas grises con un toque muy sutil azulado o violáceo para potenciar el brillo», afirma Raquel Saiz .

Consejos si vas a realizarte una coloracion del pelo

Antes de comenzar con cualquier coloración capilar, es aconsejable seguir ciertas pautas . Una de las más importantes es la de realizar una prueba de alergia previamente . Cada tinte tiene su fórmulación y así descartamos cualquier reacción alérgica, en esto mejor ser precavidos.

Otro consejo que podemos daros, y que seguro que habréis oído ya alguna vez, es el de aplicar el tinte sobre el cabello sin lavar . Esto es porque con el cabello limpio el tinte coge menos, además los aceites capilares también ayudan a proteger el cuero cabelludo de las irritaciones.

Para que todo salga bien y evitar cualque desastre, lo mejor es preparar todo lo que vamos a necesitar previamente. Tanto el tinte como los utensilios que vamos a utilizar, guantes, peine… al igual que hay que preparar la piel aplicando una crema o vaselina en el contorno del rostro para que la piel no se manche con el tinte. ¿Ya te ha pasado alguna vez?

Una vez ya tenemos aplicado el tinte, es súper importante esperar el tiempo que aconseja el fabricante . Ni más ni menos, ya que si lo dejamos poco no cogerá bien y si lo dejamos más tiempo del indicado no solo no subirá más sino que lo que puede pasar es que se irrite la piel o dañemos el pelo.

Tintes recomendados para hacerte una coloracion del pelo – Coloración Excellence Age Perfect L’Oréal Paris , un tinte perfecto para cubrir la canas y aporta diferentes matices al cabello. Precio 7,70 euros .

Coloración Excellence Age Perfect L'Oréal Paris

PVP en Primor 7,10€ PVP en El Corte Inglés 7,70€ – Coloración Casting Crème Gloss Chocolates Negros L’Oréal Paris , los tonos chocolates pueden ser muy variados y con esta colección es muy fácil dar con el tono perfecto y de acabado brillante. Precio 7,20 euros .

Coloración Casting Crème Gloss Chocolates Negros L'Oréal Paris

PVP en Primor 6,06€ PVP en El Corte Inglés 7,20€ PVP en Druni 6,20€ – Syoss Oleo Intense , un tinte de coloración permanente sin amoníaco que cubre las canas al 100%. Precio 5,99 euros .

Oleo Intense Permanent Oil Color Syoss

PVP en Druni 5,99€ PVP en El Corte Inglés 6,30€ – Palette Naturals Color Creme Tinte Schwarzkopf, para un color con aspecto increíblemente natural y un cabello profundamentecuidado. Precio 3,40 euros .

Palette Naturals Color Creme Tinte

PVP en Primor 3,40€ PVP en El Corte Inglés 4,20€ – Retocador de Raíces Naturtint , para las que solo busquen cubrir la raíz sin necesidad de teñir el resto del cabello este producto es perfecto. Además cubre las canas al cien por cien. Precio 5,30 euros .

Retocador de Raíces Naturtint

Hoy en Amazon por 5,05€ PVP en El Corte Inglés 5,30€ – Tinte Vegetal Color Herbalia Coloración 100% vegetal , un tinte que cuida, revitaliza y densifica el cabello. Aporta reflejos naturales luminosos y camufla las primeras canas. Precio 6,95 euros .

Tinte Vegetal Color Herbalia Coloración 100% Garnier

PVP en Primor 6,95€ PVP en El Corte Inglés 12,30€ Hoy en Amazon por 11,95€ – Garnier Nutrisse Tinte Capilar, es una coloración permanente enriquecida con aceites de frutas nutritivos que además cubre las canas y aporta un excelente brillo. Precio 3,94 euros .

Nutrisse Tinte Capilar Garnier

PVP en Primor 3,95€ Hoy en Amazon por 4,21€ – Mechas Radiantes Nordic Blonde Schwarzkopf , para realizar bonitas mechas y definidas este kit es perfecto. Precio 8,55 euros .

Mechas Radiantes Nordic Blonde Schwarzkopf

PVP en Druni 7,99€ PVP en El Corte Inglés 8,55€ – Olia Highlights Kit de Mechas Sin Amoniaco , otro kit para hacer mechas o reflejos y llenar la melena de luz. Formulado sin amoníaco, enriquecido con aceites florales y arcilla caolín. Precio 6,30 euros .

Olia Highlights Kit de Mechas Sin Amoniaco Garnier

PVP en Primor 6,30€ PVP en Druni 6,30€ – L’Oréal París Colorista Washout Coloración Temporal , esta gama es de coloración temporal. Tiene un textura en gel ideal y es perfecto para cabellos castaños, rubios, con mechas o decolorados. Precio 6,90 euros .

L'Oréal París Colorista Washout Coloración Temporal

PVP en Primor 6,90€ Hoy en Amazon por 9,99€ – Coloración permanente Silver Naturtint , esta coloración es perfecta para embellecer los cabellos rubios, blancos y decolorados, contrarrestando los tonos amarillos y naranjas gracias al matiz violeta. Precio 7,50 euros .

Coloración permanente Silver Naturtint

PVP en El Corte Inglés 7,50€ Hoy en Amazon por 8,60€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Gtres, @gigihadid , @hairby_yv0 , @johnnyramirez , @frankandpierpeluquero , @igorkhonin , @blue_by_raquelsaiz , @rafaelbuenopeluquero

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com