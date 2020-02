Todo sobre el sustituto healthy del café: beneficios, propiedades y elaboración de la raíz de achicoria

Entornointeligente.com /

La achicoria no es nueva en nuestro país, y mucho menos la variedad de raíz de achicoria. Sin embargo, las infusiones de esta planta se han puesto de moda en los últimos años como sustituto healthy del café . Tanto es así que en el informe de tendencias 2020 de Pinterest se la menciona como una de las bebidas que pegará más fuerte durante este año.

La pregunta es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de achicoria? ¿a qué debe su reciente fama? Y, sobre todo, ¿ existen argumentos reales y evidencias científicas que apoyen y justifiquen tanto revuelo?

En Trendencias Tomar un té se convertirá en una experiencia completamente nueva con esta nueva infusión que florece dentro de la taza Qué es la raíz de achicoria exactamente La raíz de achicoria consiste en una variedad de la planta achicoria que en nuestro país conocemos muy bien . Entre los años 1940 y 1950, durante la posguerra, la achicoria se convirtió en una planta muy apreciada dado que se trata de una especie que crece de manera silvestre, resulta barata y sirve como sustituto del café.

De hecho, en toda la zona mediterránea – donde la raíz es nativa, se utiliza para mezclar con café y no solo abaratarlo, sino también aportarle algo más de suavidad. Para ello hace falta recolectarlo, dejar secar, tostarlo y reducirlo a polvo.

Antes de convertirse es un sustituto del café, la achicoria se utilizaba con usos medicinales para curar irritaciones de la piel o problemas digestivos . Y es precisamente este último aspecto el que destaca cuando hablamos de los beneficios de la achicoria.

Qué beneficios se le atribuyen a la raíz de achicoria y cuáles tiene de verdad Si nos ponemos a buscar información sobre la achicoria encontraremos que se le atribuyen numerosos beneficios , como la ayuda al control del peso, la mejora de la absorción de calcio, función diurética o solución para problemas de la piel como el acné o la psoriais .

Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Sabemos que, entre sus propiedades cuenta con 30 diferentes tipos de antioxidantes, vitaminas A y B, ácido fólico, fibra soluble , ácido pantoténico o niacina entre otras sustancias.

La presencia de ilunina existente en la achicoria es bastante alta. Esta sustancia aumenta el contenido de fibra lo que aporta un cierto efecto prebiótico . Esto se debe a que es capaz de resistir la digestión enzimática y alcanzar nuestro colón intacta para ser fermentada allí por la microbiota. Esto ayuda a que se estimule el crecimiento y actividad de lo que llamamos “bacterias buenas” . En definitiva, puede ayudarnos mucho en problemas digestivos .

Sin embargo, debemos tener en cuenta que en algunas personas su consumo puede provocar gases, diarreas o distensión abdominal, por lo que para estas personas no sería recomendable su consumo.

En cuanto al efecto que la inulina presente en la achicoria tendría en la absorción de calcio, la realidad es que todavía no existe un consenso en las evidencias y, por tanto, no se puede afirmar su utilidad con certeza. En cuanto a los otros beneficios, ocurre algo similar: no existen investigaciones ni evidencias suficientes con respecto a su uso farmacológico y, por tanto, no se pueden afirmar.

En cualquier caso, se trata de un vegetal nutritivo del que podemos hacer uso, particularmente si tenemos molestias estomacales. Eso sí, siempre recordando que algunas personas pueden mostrar cierta sensibilidad hacía la achicoria y provocarle alergia.

En Trendencias Todo lo que necesitas saber sobre los alimentos probióticos (más allá del yogur) Cómo utilizar la ráiz de achicoria Una de las formas más habituales de consumir la achicoria es en infusión , pero si queremos también podemos utilizar sus hojas como cualquier otra verdura, añadirla a ensaladas, gratinarla, asarla al horno o hacerla al vapor.

En cualquier caso, si lo que queremos es usarla como sustitución del café , la infusión es nuestra opción. Para ello utilizaremos una cucharadita de raíz de achicoria picada y las hervimos por unos cinco minutos. Se deja enfriar y se escurre y filtra. Listo para consumir.

