Todo sobre el estreno de House Of The Dragon

Tras ocho intensas temporadas de la aclamada serie de HBO Game Of Throne, y una espera de tres años desde su último capítulo, este domingo se estrena en Latinoamérica la precuela House Of The Dragon.

Basada en la novela Fuego y Sangre, escrita por George R. R. Martin, los 10 episodio de la Casa del Dragón estarán ambientados 200 años antes de lo sucedido en GOT.

HOTD contará la historia de la Casa Targaryen y estará enfocada en el Rey de los Siete Reinos.

El rey Viserys I Targaryen, será interpretado por Paddy Considine, y estará acompañado por Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita de Viserys I y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys I.

HBO anunció que el estreno será este domingo 21 de agosto, a las 9:00 PM, hora Venezuela.

Fuente: Unión Radio

