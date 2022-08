Todo sobre el alisado brasileño: qué es, cómo se hace y cuánto dura

Entornointeligente.com /

Lucir un pelo liso, brillante, sin encrespamiento y lleno de movimiento es algo que muchas buscamos, ansiamos y deseamos fuertemente. Sin embargo, más allá de estar todo el día con unas planchas alisándonos el cabello, hay tratamientos capilares que nos pueden solucionar mucho la vida como, por ejemplo, el alisado brasileño.

Por ello, hoy hemos querido hablar con una profesional y experta en el alisado brasileño: Valeria Costa de Aquarela Peluqueros , brasileña de nacimiento y con una experiencia de más de 15 años en el sector.

En Trendencias Champú de cebolla: para qué sirve, cómo funciona y las cinco mejores opciones para cuidar tu pelo Qué es el alisado brasileño Según nos cuenta nuestra experta, este alisado nació en su país y fue el precursor del boom actual de la queratina. De hecho, según nos dice, en realidad son el mismo tratamiento y lo mejor es que se puede hacer en todo tipo de cabellos.

Como ya sabemos, la queratina es una proteína rica en azufre que forma parte de las capas más externas de la epidermis , otorgando resistencia y dureza al pelo de manera notable y, de hecho, es este ingrediente el que está en la base del alisado brasileño que, según nos comenta, se conoce también como «escova progressiva» o «cepillado progresivo» y con el que conseguimos, no solo un pelo más liso, nutrido y bonito, así como de reducir el volumen, sino también reconstruido.

Y es que, precisamente, este tratamiento tiene la capacidad de reconstruir la hebra del cabello , de devolver la queratina perdida del cabello y, por tanto, hacer que este se recomponga y luzca mucho más sano y bonito. De hecho, se considera un invento sin precedentes que ha transformado la manera de entender la peluquería y la belleza capilar.

La promesa es reducir el volumen y recuperar la hebra a medida que vamos a ver que el pelo está más liso y todo sin cambiar la estructura del cabello como sí hacen otros tratamientos. Y es que el alisados brasileños, como señalamos, se centra en reestructurar la hebra en profundidad, aportando queratina y se quedará liso si activamos con calor o más natural si no usamos planchas, a diferencia del alisado japonés que estará siempre liso y únicamente cuando empiece a crecer recuperará su forma.

Si no se seca con secador la queratina no se activa, por lo tanto si no nos aplicamos calor podríamos lucir nuestro cabello en su estructura natural sin ningún problema. Por lo tanto es compatible con el alisado japonés, con las permanentes… lo que no ocurre con otros productos. Por lo tanto, podemos resumir que el alisado brasileño:

Reestructurar el pelo. Incrementa su resistencia previniendo la pérdida de proteínas. Dota de un espectacular brillo natural y soltura, que lo hacen manejable disminuyendo los enredos, las roturas y la debilidad de las puntas. Cómo se hace el alisado brasileño Como siempre decimos, recomendamos y reiteramos, lo más importante es ponerse en manos de un profesional como Valeria que es capaz de detectar el estado del cabello y saber qué necesidades demanda. Sobre todo, centrándose en recuperar el cabello gracias a la queratina.

Algo curioso que nos comenta y que, sin duda, nos sorprendido es que la queratina por sí misma no es la que alisa porque, tal y como nos comenta, es algo propio del pelo, sino que es lo que lo reconstruye. Por su parte, el asilado brasileño es el que deposita esa queratina dentro del cabello y la sella.

Cuando tenemos el pelo muy poroso o con la cutícula abierta (lo que conocemos como las puntas abiertas) significa que el pelo está dañado y, por tanto, lo que hacen en este tratamiento es depositar la queratina hasta que se cubren todos los poros y cierra la cutícula. Por tanto, el pelo no solo se ve más brillante, sano y mucho más bonito, sin encrespamiento y con un liso natural.

En cuanto a la forma de hacer este alisado, nos comenta nuestra profesional que «además de usar buenos productos, la mano de obra es lo más importante y lo que realmente marca la diferencia. Es necesario trabajar firmemente el cabello, para hacer lo que ella llama un «pulimiento» de manera que penetre bien la queratina».

De esta manera, la que conseguirá alisar el cabello será nuestra mano experta que lo trabaja con un proceso mecánico y con un peinado intenso. Por último se sellaría con la plancha.

Es un tratamiento que tarda alrededor de 5 horas dependiendo el largo, rizo y cantidad del pelo aunque no es necesario esperar 3 días para lavarlo o aclararlo por primera vez.

Cuánto tiempo dura el alisado brasileño Tal y como nos comenta Valeria, en principio dura unos 3 meses, pero si se sigue haciendo, con el tiempo ese alisado se vuelve más permanente y empieza a durar más, hasta 6 meses… «La media de duración es de unos tres meses, pero luego se gana durabilidad porque se va reestructurando y con dos tratamientos al año es más que suficiente» .

Eso sí, nuestra experta nos dice que lo importante es el llevar un mantenimiento y cuidado de ese cabello por nuestra parte, de manera que podemos conseguir que nos dure esos 6-8 meses porque lavamos, hidratamos y cuidamos el cabello en casa. También dependerá de la porosidad de nuestro pelo, del estado previo y circunstancias similares.

Como resultado conseguiremos un pelo alisado natural , con aumento de la resistencia de la hebra, mejor elasticidad y reestructuración. Es decir, el pelo queda literalmente protegido de la rotura, de la quiebra y de las agresiones externas.

En Trendencias Qué es el alisado japonés, cómo se hace y cuánto tiempo dura Cuánto cuesta un alisado brasileño A modo informativo nos comenta que, en todo caso, dependerá de cada cabello. Habrá que estar al largo, al volumen y tipo de pelo, su estado, ya que no es lo mismo una melena corta muy rizada que una larga ondulada… Así el margen que nos da es entre 90 a 220 euros .

El alisado brasileño kativa El llamado Alisado Brasileño Kativa en realidad, como nos indica Valeria, no es un alisado brasileño como tal. Y es que, a diferencia de lo que nos ha comentado que el brasileño no cambia la estructura del cabello , el de Kativa sí ya que es un «desalisante», es decir, un tratamiento que una vez que se hace cambia el cabello y la única manera de volver a tener nuestro pelo como antes es cortando, como el alisado japonés.

Kativa Keratina y Argán – Kit Alisado Brasileño PACK 2×150 ml

PVP en Druni 8,99€ Hoy en Amazon por 24,90€ En todo caso, como nos dice, no podemos pretender obtener los mismos resultados de un tratamiento brasileño basado en la reestructuración del cabello depositando queratina, con una cajita de 8 euros que nos aplicamos en casa. Pero en realidad, aunque podamos tener algunos resultados positivos (más por pura suerte o lotería como ella dice) no es algo seguro, ni es homogéneo que pueda apreciar las necesidades de todos los cabellos.

Una cosa que nos advierte es que tengamos mucho cuidado con los tiempos porque no siempre seremos capaces de controlarlos y, además, no todos los alisados de este tipo son iguales y, a veces, son incompatibles entre sí, lo que nos puede llevar a verdaderos desastres.

De hecho, ella misma nos dice que ha tenido que recuperar muchos cabellos por el tratamiento de Kativa. Por lo tanto, lo barato sale caro. No nos los ha recomendado en absoluto aunque, como siempre, entiende que por cuestión de precio hay mucha gente que recurre a ellos y no niega que hay algunos casos a los que les puede ir bien, aunque no es lo general.

En Trendencias Alisado de pelo para hacer en casa: ¿cuál es mejor comprar? Consejos y recomendaciones Cuatro kits de alisado brasileño Y para terminar, lo hacemos con opciones para hacer en casa que, aunque nunca serán tan buenos como un tratamiento profesional y teniendo en cuenta lo que nos ha dicho nuestra profesional, pueden ser una opción para alguna de vosotras.

Kativa Keratin Pack Alisado Brasileño + Post Alisado su precio es de 27,90 euros.

Kativa Keratin Pack Alisado Brasileño + Post Alisado

Hoy en Amazon por 27,90€ Alisado en casa para pelo teñido o con mechas de Kativa con un precio de 15,44 euros.

KATIVA KIT ALISADO BRASILEÑO CABELLOS RUBIOS – Lo mejor de nuestros alisados para cabellos claros – Alisado en casa para pelo teñido o con mechas – Hasta 12 semanas de duración 309 g

Hoy en Amazon por 15,44€ Kit Alisado Brasileño Vegano de Kativa con un precio de 12,96 euros.

KATIVA Kit Alisado Brasileño Vegano – Tratamiento Alisado Profesional En Casa – Hasta 12 Semanas De Duración – Alisado Keratina Vegetal – Sin Formol, color Verde

Hoy en Amazon por 12,96€ Alisado para Cabello Anti Frizz de Kativa con un precio de 17,51 euros.

Kativa – Alisador de pelo Xtreme Care, color rojo

Foto | @nina , @victoriajustice , @mariafrubies

