Todo lo que tiene que saber sobre la Ñanume Night Trail

​Cuando alguien me invita a correr a Ciudad Colón o a Guanacaste, mi cerebro automáticamente piensa en calor, calor, calor. No soy muy buena en ese ambiente, soy una corredora de climas fríos, que con un par de guantes se las juega muy bien.

Cuando vi el anuncio el anuncio de No Corra Solo sobre la Ñanumé Night Trail en La Ponderosa, lo confieso, en un ​​primer momento, no me llamó mucho la atención: ¿salir de mi zona de confort?

Hablemos de Trail: Corredora La carrera se realizará 21 de marzo (hay tiempo para prepararse) e inicia las 4 de la tarde, decía el anuncio. Imaginé e​​l celaje de los atardeceres en Liberia, pero entre tanta cosa diaria del trabajo lo olvidé.

Hace unos días, vi una transmisión de Diego Barrantes (representante de No Corra Solo , el grupo que organiza esta carrera). Una renca, y me llega este tipo de información. En fin, me quedé enganchada, y me volvieron a la cabeza imágenes mías corriendo en un bosque seco (algo que nunca he hecho), ¿celebraría mi cumpleaños corriendo en un lugar totalmente diferente?

Llamé a Diego para hablar sobre la carrera y para que terminara de convencerme.

(Video) Todo lo que necesita saber sobre la Ñanumé Night Trail El evento se realizará en Ponderosa Adventure Park , en Liberia. Como a la mayoría de este tipo de eventos, los atletas van acompañados de amigos o familiares, la organización está preparando espacios únicos para ellos.

Zona mixta

Este será un espacio, donde -según los organizadores- todos los que asistan al evento podrán disfrutar de servicios básicos, alimentación, parqueo, salidas a los tours de Ponderosa Adventure Park y stands de diferentes marcas relacionadas con la actividad, así también podrán ver la salida y llegada de los corredores. La entrada a la finca es gratuita, y si desean adquirir alguno de los tours que ofrece el lugar, podrán hacerlo a precios especiales. Estos tours se pueden reservar el mismo día del evento.

Zona de camping

La finca no ofrece alojamiento en el sitio, pero la zona de camping estará habilitada desde el sábado 21 de marzo hasta el domingo 22 de marzo. El precio por persona es de US$ 8 y los niños menores de 11 años no pagan. Eso sí, cada persona o grupo debe llevar su propio equipo de camping. Para resevar sus espacios con Outdoos Explorers CR.

Si no quieren acampar, Liberia está muy cerca (a solo 8 minutos) y pueden encontrar hospedajes de diferentes precios.

Ponderosa Adventure Country Club ofrece un servicio de restaurante tipo buffet , y una tienda de conveniencia donde ofrecen diferentes tipos de meriendas.

Ñanume Night Trail Avisos ‘parroquiales’

Se viene el Fondo Vertical Cronometrado (16 de febrero) que reta otra de las vertientes que tiene el volcán Barva, esta vez por el lado de Cuesta de Pato. Si quieren asistir recuerden que pueden contactar a Alfredo Sánchez Ramírez.

Los amigos de Rutas Bestiales , que nos tienen acostumbrados a rutas increíblemente rudas, nos invitan a acompañarlos al Codo de la Bestia. Una ruta de 42 km y de 75 km de autosuficiencia marcada por Luis Fernando Calderón . Si quieren unirse a este grupo, escríbanle.

Exotic Trail Costa Rica organiza una competencia trail para celebrar el día del amor y de la amistad (16 de febrero). Conozca los detalles aquí.

