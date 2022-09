TODO lo que debes saber sobre el concierto de Óscar D’León en Caracas (16 y 17 de septiembre)

Entornointeligente.com /

El Sonero del Mundo llegó a su país para celebrar sus 50 años de trayectoria artística en un concierto HISTÓRICO que hará junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Salsa sinfónica? Su carrera es la muestra fidedigna de que el talento venezolano tiene el poder de apoderarse del mundo entero. Con varios Grammys a su nombre y más de 100 canciones, Óscar D’León llega a Caracas para celebrar son su público y su gente, 50 años de carrera artística y para hacerle el homenaje, lo acompañará la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en un concierto inolvidable.

Con más de 140 músicos venezolanos en escena y un repertorio base de 37 canciones, será un concierto de más de 3 horas ininterrumpidas: » Estoy muy feliz de celebrar en mi tierra este logro, cada vez que llego a Venezuela me siento en familia «, comentó el cantante en la rueda de prensa oficial de su concierto.

El director de orquesta venezolano Christian Vásquez será el responsable de guiar a la orquesta en este concierto tan icónico: «Es una gran responsabilidad, pero también un gran honor. Yo crecí escuchando su música», contó a los periodistas. Además de la Orquesta Simón Bolívar, el concierto estará acompañado de la Coral Simón Bolívar, será un espectáculo total de talento venezolano.

El sonero del mundo llegó a Caracas a revisar los arreglos y quedó maravillado: «Llegué enseguida buscando cómo habían organizado todo y no encontré ni un error, nada que mejorar, hicieron un trabajo excelente y eso es lo que verán en el concierto «, comentó orgulloso.

Un homenaje en El Sistema La rueda de prensa oficial del concierto se hizo en el Centro de Acción Social por la Música , el hogar de El Sistema. Cientos de jóvenes y niños esperaron la llegada del maestro para sorprenderlo con sus talentos y las lágrimas corrieron por sus ojos el segundo en que los vio: » Los venezolanos somos muy versátiles, a los músicos del mundo no se les hace fácil tocar tantas cosas diferentes , esto que me demostraron hoy me llena de orgullo y felicidad. Les espera un camino grande y luminoso «, dijo.

Durante el recorrido por las áreas del Centro, lo recibió el Ensamble Preinfantil de Metales, la Orquesta Alma Llanera ( @almallanera_grancaracas ) bajo la batuta de Edward Bogado ( @arpaedward ) la Orquesta Preinfantil Metropolitana y el Coro Preinfantil de Propatria bajo la dirección de Josbel Puche ( @josbelpuche ), quienes regalaron a los presentes la interpretación de O Fortuna de Carmina Burana de Carl Orff y un arreglo de la canción «La Mazukamba». Por su parte, los Niños Cantores de Venezuela ( @ninoscantoresvenezuela ) con la dirección de Paola Otero ( @paleotero010 ) cantaron dos obras que fueron acompañadas por el maestro.

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? El concierto se dará en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

¿Cuándo? Viernes 16 y sábado 17 de septiembre, con la sorpresa especial de que también se presentará en Valencia el 22 de septiembre. Acceso al público a las 5:00 pm, el concierto empieza a las 7:00 pm.

¿Cuánto? Las entradas varían desde los $30 hasta los $190.

¿Cómo? TODAVÍA puedes comprar tus entradas en las taquillas de Ticketplate ubicadas en Beco CCCT (lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.), Drink It-Las Mercedes (lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.) y en el Teatro Teresa Carreño (miércoles a domingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.) o en la página web de MakeTicket.

LINK ORIGINAL: Ocean Drive Venezuela

Entornointeligente.com