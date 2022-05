Todo lo que debes saber sobre el Caracas Commodity Exchange

Entornointeligente.com /

Durante años el acceso a los mercados financieros ha estado centralizado y limitado a unos pocos actores. Con la llegada del internet, la tecnología blockchain, la descentralización y la resistencia a la censura se dió paso a la democratización de la economía.

Hoy día podemos tokenizar activos tangibles, intangibles, materias primas, permitiendo que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda participar en el mercado global, facilitando la distribución y el reparto de beneficios entre todos los inversores.

Por esta razón, Daniel Valero G se ha propuesto la difícil tarea de tokenizar un país entero, a través de un mercado de commodities construido con tecnología blockchain. Así nace el Caracas Commodity Exchange (Ccscex).

CoinGape ha tenido el honor de entrevistar a Valero, quien preside este novedoso intercambio. A través de sus palabras, entenderemos a profundidad cómo funciona esta bolsa, qué importancia tiene y que beneficios trae su ecosistema.

¿De dónde nace la idea de crear una bolsa de Commodities en Venezuela?, ¿y por qué utilizar la tecnología Blockchain?

R: Desde el año 2015 hemos investigado 5 millones de hectáreas en Venezuela: 1 millón de hectáreas mineras con 35 minerales; 3 millones de hectáreas forestales con 44 especies de madera y 525 especies de flores, 100 mil hectáreas de frutos exóticos, 41 mil de cacao, 62 mil de café; Además, de 1 millón de hectáreas ganaderas y agrícolas, donde tenemos 4,500 estudios de suelo.

Cuando empezamos este proyecto de investigación de los commodity con el objetivo de salir al mercado internacional como una bolsa nos requirieron tres cosas.: a) trazabilidad, b) denominación de origen y c) el tema transaccional, además de una institución con sede física. Así comenzó el proyecto de Caracas Commodity Exchange.

La decisión de crear la bolsa de commodities bajo tecnología blockchain responde a nuestra voluntad de resolver el problema transaccional apoyándonos de Binance, empresa que en ese momento lanzó al mercado su plataforma Binance, DEX, permitiéndonos de esta forma crear un token con billetera decentralizada. De igual forma apoyándonos con Google y MineSpider creamos las blockchain de trazabilidad y dominación de origen.

Para el momento ya teníamos buena experiencia en blockchain y habíamos adquirido 14 apps. Conectamos todo ese ecosistema a las investigaciones y creamos la bolsa de commodities. Por eso fue que tomamos la vía de los criptoactivos.

Tuvimos algunos acercamientos con la bolsa de valores pero en su momento no estuvieron abiertos a nuestro modelo de negocio.

Cuando aludes a «nosotros», ¿a quién te estás refiriendo? ¿Quién te ayudo en este proceso y quienes componen actualmente el equipo de Ccscex?

R: El 12 de julio cumplimos 8 años desarrollando el proyecto y el equipo está conformado por los mejores de Venezuela. Somos un total de 390 personas, entre ingenieros de diversas disciplinas, geólogos, desarrolladores, ventas, marketing, especialistas satelitales, etc.

La plataforma de Ccscex fue desarrollada por la empresa colombiana Datia la cual ayuda a numerosas marcas internacionales en temas de desarrollo tecnológico y logística ultima milla, donde soy parte de ellos. Todo lo que se ha implementado en Latinoamérica lo implementamos en Caracas Commodity Exchange.

Leí en su comunicado que el proyecto de Ccscex trae consigo un extenso ecosistema de aplicaciones y beneficios. Entre ellos estaba uno que me pareció muy curioso, el Ccscex Tv. ¿Me puedes contar un poco acerca de esta propuesta?

R: estamos por lanzar un canal de televisión porque sabemos que la desinformación es lo que mata a este país. Entonces, existe la necesidad de informar si lo estás haciendo bien o mal. Hay muchos grupos que se aprovechan de la información para dar estadísticas que no son reales.

Me pasó con unas estadísticas señaladas por el presidente de Fedeagro, el cual en diciembre declaró que se habían cosechado 580 mil toneladas de maíz, y realmente se habían logrado cosechar más de 1 millón 700 mil. Estos grupos crean una política de escasez para subir los precios: de que no hay NPK, no hay semillas, no hay agroquímicos, no hay fertilizantes, por lo menos en el tema de la siembra, y es todo mentira.

En Caracas Commodity Exchange tiene todos los insumos en nuestros galpones y los que están llegando al pais, venimos con muchas sorpresas. Quién los quiera comprar lo puede hacer.

Ustedes tienen 8 años desarrollando la bolsa de commodities, e imagino tuvieron que desafiar a este grupo de personas que actualmente controlan el mercado. ¿Cuéntame cómo fue su aventura y cuáles fueron sus mayores obstáculos?

R: Todo el mundo nos dijo que no, y gracias a Dios fue así porque al final lo hice yo mismo. Por ejemplo, Fedeagro nos cerró la puerta. La magnitud del proyecto no la entendió nadie, porque combinábamos muchas cosas: combinamos la investigación, las blockchain, trazabilidad, denominación de origen, super wallet, tarjeta de crédito, bancos, miles de cosas que hay en el ecosistema.

La gente lo entendió cuando salimos con la licencia de la SUNACRIP. Con ellos llevamos 12 meses trabajando en conjunto. Tuvimos que crear el reglamento, e infraestructuras.

Aquí [en Caracas] tenemos una sede de 1300 metros donde nada más se maneja el funcionamiento de Ccscex. tenemos infraestructuras para salas de entrenamiento, auditorio para 500 personas, comedores para 300 personas, en la oficina principal pueden trabajar 200 personas sentadas. Se creó toda una infraestructura para lograr este proyecto.

Desde lo legislativo, en Venezuela existían solo 6 licencias. Aquí se crearon 8, porque es una sola autorización donde tenemos atribuciones. Son 14 atribuciones dentro de este proyecto y todo se creó desde cero.

A nivel mundial no hay un estándar sobre la tokenización y en Venezuela creamos la primera tokenización de insumos de commodities. Actualmente tenemos un tokenizar de una garantía que tenemos en Suiza, para que el comprador o inversores se sientan seguros.

Nuestros estudios de mercado determinaron que la mayoría de las personas preferían las garantías internacionales como respaldo a Ccscex, y se logró una alianza con la empresa Stalco, que ahora son parte de Ccscex. Nos entregaron una garantía por 20 años en un banco en Suiza, donde el valor de esa garantía sobrepasa los 130 millones de dólares, y con eso nos convertimos en el primer Security Token de América Latina.

No hay nada parecido a Ccscex, por lo que no hay ninguna empresa u organismo que podamos tomar como referencia. ¿Hacia dónde se dirige a partir de ahora Ccscex?

R: Venimos trabajando con 4 casas de exchange mas importantes en el mundo, que tienen volúmenes diarios cercanos a los 3 mil millones de dólares, y están entre las 10 primeras del mundo. Así mismo, tenemos casi 12 acercamientos de casas de cambio mundiales como Binance, pero más pequeñas.

El norte de nosotros es convertirnos en la bolsa de commodities más importante del mundo. Venezuela es el único país que cuenta con todos los commodity y por tanto es la oportunidad de ser el proveedor número uno de commodities del mundo con tecnología blockchain, trazabilidad y denominación de origen para ofrecerle transparencia a estos commodities.

Puede ser un poco obvia la pregunta para algunos, pero ¿por qué usar tecnología blockchain por encima de la tradicional?

R: Porque la blockchain ofrece trasparencia, estadística y no se pueden mutar los datos, además tenemos un canal de precios que se conecta con nuestra super wallet. Si tu vendiste una tonelada de maíz a 300 dólares, y mañana nos hackearon y se metieron en nuestra cadena de bloques, nunca podrán cambiar el pecio ni los datos, siempre quedarán los récords, la trazabilidad.

Lo que te pide el mercado mundial para la inversión es que tengas records, en cosechas, en explotación, en envío, canal de precios oficial. Las reglas del mercado internacional son muy claras y con el blockchain se logran cumplir.

¿Qué es la «Super App» y la «Super Wallet» de Ccscex?

R: La super app es una plataforma estilo Alibaba, donde podrás conseguir todo lo relacionado con un commodity: desde la semilla, hasta el silo dónde vas a colocarla después que cosechas, pasando por todos los procesos hasta lograr el maíz procesado y empacado; vamos a interconectar muchas cosas.

Es una super app porque es multi categoría. ¿Por qué?, porque el campo, los mineros, los productores, todos tienen necesidades distintas y nos dimos cuenta que si interconectamos al productor con, por ejemplo, una cadena de supermercados, podemos hacer que estos productores le vendan la lechuga al supermercado y el supermercado al cliente final. Pero de forma cíclica y de inmediato.

Después tienes una super wallet, con 21 metodos de pago. Venimos con un exchange que tiene más de 60 medios de pagos distintos, y estamos trabajando en una alianza con ellos para Venezuela. Entonces todo eso se interconecta en un ecosistema que se llama CARACAS COMMODITY EXCHANGE, y podemos interconectar hasta últimas millas todos los procesos.

¿Qué criptomonedas van a aceptar?

R: Vamos a aceptar todo tipo de criptos. Además, tenemos una licencia que tiene 14 pares: entre ellas Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), además de otras 12 monedas importantes.

Vamos a lanzar un Security Token Offering (STO), pues desde que nos entregaron la licencia nos declaramos como security token y pasamos por un proceso de regulación como prospecto rumbo a la bolsa, que se llama proceso de tokenización. Es como llevar una empresa a la bolsa.

Cada token puede estar respaldado por un edificio, un kilo de oro, una bolsa de fertilizante, máquinas, [etc.]. Todo lo que este tokenizado a través de Caracas Commodity Exchange, lo respalda Caracas Commodity.

También leí emitirán tarjetas de crédito y débito para sus clientes, ¿Puedes darme detalles sobre estas tarjetas y dónde podrán ser usadas?

R: Tenemos un core que creamos con una procesadora de pagos. Tenemos seis meses desarrollándolo, ya está listo, pero ahora estamos decidiendo que franquicia usar, pero estamos estudiando a cuál el venezolano le ha gustado más.

La tarjeta la podrás utilizar en la super wallet. Tendrás acceso a una tarjeta física o digital, que se puede utilizar en más de 180 países desde Venezuela. Se podrán utilizar donde sea. Podrás cargar la tarjeta con cualquier moneda fija en Venezuela: Petro, dólar, bolívares, tokens, [etc.].

Por otro lado, van a abrir un HUB de emprendimiento. ¿A que se refieren con esto y quienes pueden participar?

R: El hub de emprendimiento es un acelerador, un semillero. Tenemos la posibilidad de tokenizar proyectos y hacer crowdfunding. Si por ejemplo, fulano tiene un proyecto en Maracaibo para vender conservas de mango, y tiene el terreno y el árbol de mango, pero no instalación física administrativa donde desarrollar su proyecto, entonces nosotros le damos un espacio dentro de Ccscex.

Ofrecemos una computadora, una silla, internet, salas de conferencia, de estudios, te damos todo el apoyo: desde crear el logo hasta el modelo financiero. Poseemos todo el equipo técnico y si hay que hacer el estudio del mango, el estudio de importación, aranceles, otorgamos todas las herramientas para que tu proyecto sea exitoso.

Cuando el proyecto está listo, tú haces un video con nosotros en las instalaciones y presentas el proyecto. Eso lo cargamos, si es un modelo de tokenización, en el tema de tokenización, si es de crowdfunding, en el tema de crowdfunding.

Tú pasas 60-90 días aquí, porque en Venezuela tenemos una sola bala. Todos los proyectos deben ser buenos, porque si hay uno malo, por el malo te van a llamar.

¿Cómo podremos acceder al ecosistema de Caracas Commodity Exchange?

R: Comenzaremos con un waitlist, en donde las personas podrán comprar el security token $Ccscex. Su primera fase será lanzada el 12 de julio de 2022. De los 10 millones de tokens respaldados, solamente vamos a vender 200,000 tokens para que funcione como apoyo del proyecto.

Asimismo, el día del lanzamiento habrá tres fases: en la primera fase, serán 100,000 tokens a $100 USD cada uno. La segunda fase, después de que se acaben esos 100 mil tokens, serán 50,000 tokens a $120 USD cada uno, siendo este un token de inversión.

Para la tercera fase, serían 33,000 tokens a $140 USD cada uno. Posteriormente, el equipo de Caracas Commodity Exchange encargará de vender los 17,000 tokens restantes entre todos, con la finalidad de capitalizar. De esa manera se completarán los 200,000 tokens.

A su vez, para tener una tarjeta de Caracas Commodity Exchange debes poseer 4 tokens, y para comprar cualquier bien que desees, tendrás que comprar 1 token de Caracas Commodity Exchange. Por ahora, la cantidad máxima de tokens que puedes comprar son 100, y el mínimo es 1.

Por último, me gustaría saber por qué el tema de Ccscex pasó tanto tiempo inadvertido, siendo un proyecto de tan alta envergadura. ¿Su desarrollo era confidencial?

R: Yo vengo escribiendo y hablando sobre Caracas Commodity Exchange desde 2015, pero no le habíamos hecho publicidad. Claro, también estábamos trabajando en asuntos que no podíamos revelar por políticas de privacidad, como el tema de su lanzamiento. Pero he viajado por todo el mundo y me he reunido con diversas instituciones internacionales para hablar de Ccscex.

He sido invitado a más de 100 conferencias internacionales hablando del caso Venezuela y de los commodities del país. Sin embargo, en ese momento no recibimos suficiente atención, ni creyeron en el proyecto. No obstante, durante la pandemia avanzamos mucho a nivel tecnológico, y actualmente estamos bastante adelantados.

Pese a que muchos pensaban que estábamos en la etapa inicial o de semilla, esto no es así. Ya estamos en la etapa del lanzamiento. De hecho, tenemos apps que procesan 350,000 entregas al mes en varios países de Latinoamérica.

Y ahora, gracias a la licencia, se nos acercaron varios exchanges populares. Pero estamos estudiando la mejor opción para todos.

Toda la informacion de CARACAS COMMODITY EXCHANGE en su web: https://ccscex.com/

