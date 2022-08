Todo listo para que el Panama Jazz Festival celebre sus 20 años, del 16 al 21 de enero de 2023

Entornointeligente.com /

Para el año 2023 el Panamá Jazz Festival cumple su vigésima edición de manera semipresencial; después del gran desafío para el festival este año 2022 donde gracias al compromiso y labor de la Dirección Ejecutiva del Festival, un equipo de coordinadores líderes, voluntarios y músicos nacionales e internacionales excepcionales, logramos con éxito llevar un festival a más de 60,000 personas.

«En estas dos décadas de trabajo colectivo, el Festival ha hecho realidad el sueño de una plataforma educativa, artística y cultural que promueve, activamente, el arte y el cambio social a través de la música. Ha contado con la participación de artistas y público de todas partes del mundo, sumando a más de 500,000 asistentes», jazzista y fundador del evento Danilo «Cholo» Pérez.

Para esta edición y como cada cinco años, se realizó el concurso de diseño del afiche alusivo a los 20 años del Panama Jazz Festival dándole la oportunidad a diseñadores a nivel nacional de crear y mostrar sus interpretaciones en concepto de «La Ruta del Jazz», resultando ganador la francesa Claire Nast , residente en la provincia de Bocas del Toro.

Para mí hay un vínculo claro entre Panamá y el Jazz; ambos están compuestos por personas, culturas e ideas diversas de muchos rincones del mundo, que viven juntos como una familia única y llena de miembros generosos que los enriquecen. He representado la ruta del jazz a través de una secuencia de instrumentos que forma el país, mi hogar», compartió Nast junto a su propuesta ganadora.

Para enero de 2023, el Panama Jazz Festival contará con reconocidos artistas quienes ya han confirmado su participación en el evento como: Chucho Valdés, considerado uno de los mejores pianistas del mundo y la figura jazzística más importante de Cuba; Catherine Russell, cantante de jazz y blues, hija del pionero panameño del jazz Luis Russell; Children Of The Light, trío portador del legado de Wayne Shorter confirmado por el bajista John Patitucci, baterista Brian Blade y el Maestro Danilo Pérez; la panameña y compositora Erika Ender, una de las artistas más versátiles del mundo de la música y el entretenimiento; Celsito Quintero, joven compositor que está dejando su marca a través de la música típica; gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos (EE.UU.), Farayi Malak Quartet, Nadia Washington Quartet y Chase Morrin Trío; Lihi Haruvi, gracias a la Embajada de Israel; y por parte de la Embajada de El Salvador, el proyecto acústico fundado por el multi instrumentista Carlos Romero.

El evento también contempla una semana de clínicas y conciertos importantes destacando la gran noche de gala que se realizará en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

En esta próxima edición celebraremos el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia reuniendo músico-terapeutas de Panamá, Chile y EE.UU ., entre otros países, donde se expondrá sobre los efectos terapéuticos de la música.

Además, se contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, New York Jazz Academy, y el Conservatorio de Santiago de Chile que cada año ofrecen gran apoyo al Festival y junto con los artistas invitados ofrecerán importantes talleres.

Del 16 al 21 de enero la vigésima edición Panama Jazz Festival tendrá como sede educativa la Ciudad del Saber. También se realizarán conciertos los días lunes y martes en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber y conciertos jueves y viernes en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. En el hotel oficial del festival, Wyndham Panama Albrook Mall Hotel & Convention Center, también se realizarán actuaciones en vivo todas las tardes; en Plaza V Centenario de lunes a viernes estaremos presentando los conciertos vespertinos y las conocidas Jam Sessions; y el gran concierto de cierre el sábado en el Cuadrángulo de Ciudad del Saber.

LINK ORIGINAL: Capital Financiero

Entornointeligente.com