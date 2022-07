Todo listo para Ortega-Rodríguez tras el pesaje

Entornointeligente.com /

El combate estelar de UFC en Long Island promete una gran pelea en las 145 libras y los involucrados, Brian Ortega y Yair ‘Pantera’ Rodríguez , cumplieron sin problemas en la báscula para hacer oficial el duelo que puede definir al siguiente retador al título del peso pluma.

Los 24 peleadores de la cartelera dieron el peso por la mañana para el evento que tiene pautado comenzar con preliminares a las 11 a.m. ET el sábado , y que puedes ver por ESPN Deportes, ESPN+ y ABC en los Estados Unidos .

Stream UFC Long Island: Ortega vs. Rodríguez por ESPN+

Rodríguez, originario de Chihuahua, fue el primero en pasar frente a los oficiales de la comisión de Nueva York, pesando 145.4 libras y luciendo muy buenas condiciones; Ortega se presentó unos minutos más tarde en 146 libras. Ortega y Rodríguez son los clasificados dos y tres de UFC en la categoría donde reina el campeón Alexander Volkanovski .

Selecciones Editoriales Enemigos íntimos: cómo llegamos a Brian Ortega vs. Yair Rodríguez en UFC Long Island 2d Carlos Contreras Legaspi | ESPN Digital Las grandes preguntas de UFC Long Island: ¿El ganador de Ortega-Rodriguez irá por el título? 2h ESPN Digital Brian Ortega-Yair Rodríguez: ¿Quién gana en UFC Long Island? 1d ESPN 2 Relacionado La ex campeona del peso gallo Miesha Tate también estuvo temprano para su primer pesaje en peso mosca, y libró sin problemas el límite de la categoría en 125.8 libras. La encargada de darle la bienvenida será la ex retadora Lauren Murphy , quien pesó 125.2 libras. El combate entre ambas estaba previsto para el pasado 2 de julio en UFC 276 pero tuvo que ser pospuesto por protocolos de Covid-19.

En el evento coestelar, Michelle Waterson -Gómez llegó en 115 libras, pero su oponente, la brasileña Amanda Lemos , tuvo que esperar hasta que restaban 10 minutos dentro de la ventana del pesaje para marcar 116 libras exactas; fue la última en registrarse en la tolerancia del peso paja.

Antes, el canadiense Charles Jourdain pesó 145.6 libras para su pelea ante Shane Burgos , quien pesó en 145.8 libras.

La función contará con 14 atletas clasificados dentro del Top 15 de sus categorías. La tarjeta principal comienza a las 2 p.m. ET desde la Arena UBS de Long Island.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com