Todo listo para la noche de boxeo de gala en la ciudad de Caracas

Caracas.- Previo al evento, que tiene como lema «Ko a las drogas», este jueves fue realizado en las instalaciones del Casino Grand CCCT, el pesaje de los boxeadores que participarán en el evento, que será gratis para los clientes del casino y público en general que quiere asistir.

De las ocho contiendas, una será entre mujeres. Debora Rengifo y Rosana Colmenarez buscarán ganar la pelea femenina peso mosca a seis rounds. No es la primera vez que ambas se encuentran en un cuadrilátero.

«He peleado con ella, es fuerte esa peleadora», mencionó Colmenarez sobre su contrincante. Comentó que ha tenido una preparación fuerte, de día a día, para el combate que según ella será emocionante.

Debora Rengifo dijo estar contenta, alegre y con ansias de pelear. «Ya me he enfrentado a ella, sé que no es una rival fácil, es una contrincante muy fuerte, pero venimos preparadas para dar la guerra», comentó.

El promotor del evento, Rafael Morón, invitó a los seguidores del boxeo a asistir a un «espectáculo único en Caracas, tipo Las Vegas». Destacó que los asistentes tendrán la seguridad garantizada, con más de 40 personas encargadas de mantener el orden.

