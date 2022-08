Todo listo para el lanzamiento de Artemis, la misión de NASA que volverá a la Luna 50 años después

Entornointeligente.com /

La última vez que la NASA envió personas a la Luna fue en 1972, pero ahora ultima los preparativos de la Misión Artemis, que se lanzará este lunes desde Florida. El objetivo es explorar de nuevo el satélite terrestre para crear una base.

MIAMI, EEUU — El Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, volverá a hacer historia este lunes cuando se dé luz verde al histórico lanzamiento de Artemis 1, una misión con la que NASA ha estado trabajando en los últimos tiempos para regresar de nuevo a la Luna medio siglo después.

«Artemis I es una prueba de vuelo sin tripulación y es la primera de una serie de misiones cada vez más complejas, la cual proporciona una base para la exploración humana del espacio profundo», explicó Rosa Ávalos Warren, Gerente Centro de Vuelo Espacial Goddard de NASA, en declaraciones a la Voz de América .

El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. La última vez que se realizó una misión de este tipo fue hace 50 años, en 1972 durante el Apolo 17, y desde entonces no se ha vuelto a realizar un viaje lunar.

Ahora un equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, en inglés) trabaja en este proyecto para analizar las condiciones del suelo lunar para establecer en el futuro una base para los viajes a Marte.

0:00 0:04:11 0:00 Descargar 240p | 11,8MB 360p | 18,0MB 480p | 26,8MB 720p | 62,9MB 1080p | 77,4MB «Vamos con mucha más seguridad. Todos los materiales, la tecnología avanzan y ahora es mucho más seguro ir a la Luna», aseguró al respecto Fernando Carcaboso, científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de NASA.

En este primer viaje no hay seres humanos a bordo, aunque habrá casi 55 kilos de artículos utilizado por los astronautas del Apolo 11 y tres maniquíes, uno de ellos como homenaje a un hispano.

«En honor del ingeniero mexicano-estadounidense Arturo Campos quién jugó un papel clave en rescatar a los astronautas de la fallida misión Apolo 13», reveló Ávalos.

Se estima que no será hasta, por lo menos, 2024, cuando un ser humano regrese a la Luna. Y se volverá a hacer historia. Porque se enviará a la primera mujer y a la primera persona de minoría étnica.

Este lanzamiento también ha llamado la atención de la población de Florida y las autoridades han calculado más de doscientas mil personas desplazadas a la zona para presenciar el despegue de Artemis . La ciudad de Titusville, a unos 10 kilómetros del Centro Espacial Kennedy, es el lugar idóneo para presenciar los lanzamientos desde la base espacial de Cabo Cañaveral.

Una portavoz de la policía de Titusville explicó a la VOA que se ha preparado un dispositivo especial de seguridad y se han cerrado varias vías públicas para que la gente pueda estar en la carretera para presenciar este momento histórico.

¿Por qué se llama Artemis? La NASA también ha revelado las razones del nombre de esta misión, Artemis, y todo obedece a una cuestión relacionada con la mitología griega, ya que en esa cultura Artemis es la hermana gemela de Apolo y es la diosa de la Luna.

Además, la agencia aeroespacial estadounidense señaló que ese nombre, de alguna manera, pone de manifiesto todos los avances tecnológicos y científicos que se han llevado a cabo para poder realizar este proyecto histórico.

