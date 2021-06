Todo evento gallístico en Chame debe tener permiso del Minsa y presencia policial, advierte el alcalde Abdul Juliao

Entornointeligente.com / La realización de eventos gallísticos en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, están sujetos a la obtención de permisos por parte de la Alcaldía de este distrito y del Ministerio de Salud (Minsa).

Versión impresa Además de ello, los empresarios dedicados a esta actividad deberán saldar la morosidad que mantienen con el municipio, advirtió el alcalde de Chame, Abdul Juliao.

A inicios del mes de junio, el Minsa dio luz verde a la apertura de galleras en todo el país, aunque cumpliendo con una serie de normas de bioseguridad y aforo.

Juliao aclaró que no se aprobará la exoneración del pago de impuesto bajo ningún criterio. En este distrito operan legalmente unas 10 galleras.

Según el régimen impositivo del Municipio de Chame, los impuestos por la realización de esta actividad varían desde los 75 dólares en adelante.

El alcalde Juliao recalcó que toda actividad en cualquier coliseo gallístico del distrito, debe contar de antemano con el aval del Minsa y la presencia de la Policía Nacional (PN).

Durante los meses de cuarentena total, debido a la pandemia de la covid-19, los jueces de Paz en este distrito desmantelaron al menos una docena de galleras clandestinas que operaban en las localidades de Sajalices, La Caleta, Sora y Buenos Aires.

El Minsa ha advertido a los empresarios que deben acatar las medidas de bioseguridad , en especial el aforo establecido dentro de sus locales para evitar ser sancionados.

El 31 de mayo pasado, unas 25 personas, entre hombres y mujeres que participaban de un “parking” y gallera clandestina, en una residencia de Arraiján , fueron aprehendidas por la Policía Nacional (PN).

Tras una denuncia ciudadana, s e ubicó una vivienda en Calle 2da de la barriada San Bernardino, en donde se mantenían al menos 100 personas. Dentro de la vivienda se encontró gran cantidad de licor de diversos tipos, gallos muertos y una tarima.

