«Todo el mundo está intentando ser una víctima»: la contundente respuesta de Chris Rock a Will Smith tras su nueva disculpa

Un video en el que Will Smith responde a algunas de las preguntas más habituales que le han hecho durante todos estos meses alejado de las redes sociales. Y es que, desde que publicara un comunicado pidiendo perdón el pasado mes de marzo, el actor de series como El príncipe de Bel Air o películas como El método Williams , no se había vuelto a pronunciar a través de sus redes sociales. Un video que, como no podía ser de otra manera, ha llegado hasta el propio Chris Rock.

Chris Rock responde al video de Will Smith Tan solo unas horas después de la publicación de este vídeo, Chris Rock se subía al escenario en el Fox Theatre de Atlanta (Estados Unidos) para continuar con su gira de monólogos. A pesar de que no se dirigió directamente a Will Smith, si que le lanzó una indirecta por el vídeo colgado apenas unas horas antes a través de las redes sociales. Según cuenta la revista People en su página web , el humorista lamentó que todo el mundo esté intentando ser una víctima cuando él ha sido quien recibió el tortazo: «Todo el mundo está intentando ser una puta víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas».

A continuación, el humorista comparó a Will Smith con el jefe del sello discográfico Death Row Records, Marion Suge Knight, un hombre conocido por su duro carácter: «Incluso cuando Suge Smith me pegó un tortazo… fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos». Y es que, tal y como asegura el humorista, un puñetazo en la cara duele más que cualquier palabra: «Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara». Por lo tanto, Chris Rock ha demostrado que su reconciliación con Will Smith está todavía demasiado lejos de producirse.

Así fue la agresión de Will Smith a Chris Rock Después de que el presentador de la gala bromeara acerca de la alopecia de la actriz Jada Pinkett Smith, Will Smith se levantaba de su asiento y se acercaba hasta la posición de Chris Rock para darle una sonora bofetada. A pesar de que la audiencia pensó que se trataba de una acción guionizada, lo que pasó posteriormente demostraba que no. Tras volver a su asiento, Will Smith le pedía de malas maneras al humorista que dejara de hablar acerca de su mujer: «¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!». Unas declaraciones que enmudecían a los allí presentes, quienes no daban crédito ante lo que estaban viendo.

Varias horas después del evento, en el que logró llevarse la estatuilla a mejor actor por su papel en El método Williams , el actor pedía perdón por haber pegado al presentador de la gala: «La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva» . Por otro lado, Jada Pinkett Smith colgaba un críptico mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguraba que había llegado el momento de curarse y Chris Rock se pronunciaba varios días más tarde asegurando que todavía estaba procesándolo todo pero que acabaría hablando del tema.

