Todas las esperanzas del Trujillanos FC están en «La Victoria» 

Entornointeligente.com /

Miguel Ángel Albarrán [email protected] Luego de enfrentar en casa al Titanes de Guanare y salir con un empate (2-2), ahora a Trujillanos FC le toca enfrentar este sábado (5:00pm) al otro duro del Grupo Occidental de la Liga Fútve 2, al Rayo Zuliano, actual líder. Pero esta vez la batalla será de visita en el estadio «La Victoria» de Maracaibo, el cual es parte de la sede de entrenamiento «Lino Alonso». Esto sube la dosis de dificultad en un momento en el que los «Guerreros de la Montaña» están «con la soga al cuello» a falta de tan solo cuatro partidos para culminar el torneo. Solo el triunfo puede darle esperanzas reales al cuadro amarillo y marrón, que ve como de a poco se les esfuma su principal objetivo de clasificar al Cuadrangular de Segunda Fase, para continuar en carrera por el titulo del fútbol profesional de Segunda División, que es el unico boleto para ascender a la Liga Futve. Los anfitriones zulianos saben que Titanes resbaló ayer en Guanare (empate 0-0 con Ureña), por eso quieren alejarse con tres puntos y consolidar así su liderato que por ahora es gracias a su mejor gol average. Trujillanos FC con el mismo puntaje (19) que Real Frontera FC (cayó 0-1 en San Cristóbal ante El Vigía FC) y Academia Rey (visitará hoy a Héroes de Falcón), es quinto por una muy corta ventaja en el diferencial de gol. Está claro que los dirigidos por Lenín Bastidas deben vencer en la capital del Zulia al puntero Rayo para mantener sus opciones. En teoría parecería que deben esperar que Héroes no sume en Coro, para así igualarlos con 22 unidades y quizás arrebatarles ese ansiado cuarto lugar debido al diferencial de gol (Héroes con +4 y Trujillanos +3). Pero el problema es que el rival es precisamente Academia Rey (+2), entonces no sería tan bueno, porque estos tranquilamente pudieran ser los que asalten el puesto de Héroes. Lo mejor sería un empate entre esos dos. Seguiría así Falcón arriba, pero estaría a un puntito y la Academia por debajo con 20pts. Así los de Lara solo superarían a Real Frontera (19pts) que ya jugó y ahora entraría a la zona de alerta, que es la de los últimos cuatro puestos, los que pelean por la permanencia en esta Liga. Salcedo y Ramírez fuera de convocatoria Con respecto al compromiso pasado, para esta fecha 15, el llamado del DT Bastidas tiene dos novedades resaltantes de las cuatro que en total tiene la convocatoria versus Rayo. Dos que fueron titulares ante Titanes en Valera, no entraron entre los 20 jugadores que viajaron. Anthony Salcedo y Manuel Ramírez salieron, del ultimo nombrado se conoció que sufrió una lesión en la ultima practica. Las otros dos ausentes, son el volante Richard Angarita y el arquero Elvis Avendaño. De los tres regresaron al llamado, tendrá una nueva oportunidad el centrodelantero colombiano Wilson Mena. Los otros dos son los criollos Billy Prada (volante defensivo) y Luis Álvarez (cuidavallas). CONVOCADOS POR EL TFC: Arqueros: 1-Víctor López 12-Luis Álvarez Defensas: 2-José Romero 5-Jerson Montilla 16-Daniel Chocó 23-Cesar Aponte 25-Eliel Alejos Mediocampistas: 8-Billy Prada 9-Joanderson Belandria 10-Francys Sosa 11-Jesús De La Hoz 14-Jackson López 18-Giordani Parra 19-Josman Hernández 28-Juan Carlos Roa Delanteros: 17-Enderson Torrealba 21-Wilson Mena 24-Aldhair Valenciano 26-Edgar Castellanos 29-Daniel Di Gabriele Probable 11 del TFC: V. López; D. Chocó, C. Aponte (c), E. Alejos, J. Montilla; J. Hernández, F. Sosa, E. Torrealba, J. De La Hoz; A. Valenciano y E. Castellanos. LIGA FUTVE 2 – GRUPO OCCIDENTAL Jornada 15 Resultados del sábado: Real Frontera FC 0 ※ Atl. El Vigía 1 Titanes FC 0 ※ Ureña SC 0 Juegos del domingo: 4:00pm Llaneros EF Vs ULA FC 5:00pm Héroes de Falcón Vs Academia Rey 5:00pm Rayo Zuliano Vs Trujillanos FC Posiciones: Twitter: @elmigue1 Instagram: @migueperiodista . . Tags: FutVe2 Trujillanos FC Siguiente ENTRERUEDAS / Vuelta a Venezuela: Cinco trujillanos defienden los colores de otros equipos Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com