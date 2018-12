Toda la intimidad de la gran final del Bailando

Entornointeligente.com / Sofía Morandi y Julián Serrano –los más jóvenes del certamen, quienes cautivaron a la gente con su gran simpatía y frescura– se consagraron campeones de la 13ª edición de Bailando por un sueño, tras derrotar a Jimena Barón y Mauro Caiazza. La gente los eligió en el teléfono con el 50,86 % de los votos. Emoción pura, con más de 20 puntos de rating pasada la medianoche. Los campeones del Bailando: Serrandín. Sobraron lágrimas de emoción, abrazos interminables y muchas sonrisas. El show más importante de la TV –Bailando por un sueño , que cumplió su 13ª edición– ya tiene a sus nuevos campeones: Sofía Morandi (21) y Julián Serrano (25) se consagraron gracias al voto de la gente, con el 50,86 % de las preferencias. En la pista, habían empatado 2 a 2 con la dupla conformada por Jimena Barón (31) y Mauro Caiazza (35), en una final parejísima que mantuvo al país en vilo hasta la 1.24 de la madrugada del viernes 21 de diciembre. A esa hora, Marcelo Tinelli (58) anunció a la pareja triunfadora y estalló el estudio. Se contabilizaron casi un millón y medio de sufragios en un mano a mano apasionante. “Cumplimos un sueño, no lo podemos creer” , dijeron los ganadores, representantes de la nueva generación: juntos, suman cinco millones de seguidores en Instagram. Merecido reconocimiento a su talento. Para llegar a las semifinales, las duplas tuvieron que atravesar trece ritmos: disco, aquadance, salsa en trío, éxitos de Luis Miguel, cuarteto, libre, precisión, cumbia, bachata, folclore, homenajes, cha-cha pop y tango. RÁPIDO Y FURIOSO. Esta fue una edición especial, diferente: Bailando empezó el 3 de septiembre y culminó este jueves 20 (madrugada de viernes 21, en realidad) con 21 parejas en competencia para tratar de destronar a la bicampeona defensora, Flor Vigna (24). Para llegar a las semifinales, las duplas tuvieron que atravesar trece ritmos: disco, aquadance, salsa en trío, éxitos de Luis Miguel, cuarteto, libre, precisión, cumbia, bachata, folclore, homenajes, cha-cha pop y tango Antes de empezar, Tinelli se refirió al tema social del momento: “Agradezco al Colectivo de Actrices Argentinas y a todas las mujeres que están generando un gran cambio . Las aplaudo porque nos están enseñando a ser mejores personas. Nosotros somos hombres de otras generaciones y hubo contenidos en este programa que no volvería hacer; quiero agradecerles a las mujeres por esta oportunidad que nos están dando”, comentó Marcelo, y también recordó la fuerte apuesta que realizó al crear una nueva productora (La Flia) en un contexto difícil. La final estuvo dominada por la paridad: los “Serrandín” se llevaron los puntos en disco y tango, mientras que Barón-Caiazza sumaron con el cha-cha pop y la salsa. Ambas parejas brillaron. CARA A CARA. De los más frescos y divertidos, el dúo bautizado “Serrandín” fue una revelación en todo sentido . Sorprendieron con su nuevo lenguaje y sus performances, además, incluyeron historias en vivo en Instagram y hasta el mismísimo Tinelli quedó cautivado con el mundo millennial que trajeron a la pista . Julián –youtuber de la primera hora y uno de los Aliados de Cris Morena – y Sofi –quien comenzó haciendo humor en Instagram– recibieron el apoyo de sus apadrinados: la gente de la Asociación Civil Juntos Podemos, de Puerto Madryn, que trabaja para incluir social y laboralmente a jóvenes con discapacidad que han completado la escolaridad obligatoria. Enfrente tuvieron a una dupla poderosa: Barón –quien ya había participado en 2011– y Caiazza se afianzaron gala a gala, demostrando mucha química y sensualidad para moverse por la pista. Ella, semana a semana, fue soltando sus sentimientos hacia su compañero. Y él, claro, no tardó en corresponder ese amor. Juntos desde hace dos meses, cuentan su relación a través de Instagram. Y la novela que comenzó como un juego terminó con un final feliz. Carismáticos y divertidos en la previa, Jimena y Mauro se destacaron desde el principio. En la semi se habían enfrentado a María del Cerro y Facu Mazzei y el público les dio la victoria con el 58,42 % de los votos. Comprometida con los tiempos que corren, en aquel ritmo libre Jimena supo interpretar a una mujer dominada por el patriarcado y, al final, repitió la frase de Eduardo Galeano : “El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. En la final, ella recibió el apoyo de su hijo, Morrison –fruto de su unión con el exfutbolista Daniel Osvaldo –, de su mamá Gabriela y del Grupo Amigo del Discapacitado de Baradero, la fundación que apadrinaron (y a la cual van a cumplirle el sueño). Bailaron Super Freak de Rick James (sólo obtuvieron el voto de Angel de Brito), Everybody de Martin Solveig (voto unánime), Código de barras de Bajofondo (la rompieron, pero el punto fue para Serrandín) y Felices los cuatro , de Maluma. En un momento, incluso aclararon que no pudieron tener sexo en la previa porque estuvieron “muy concentrados” y estallaron las risas de todos. El jueves –día de la final– hicieron un ensayo por la tarde y luego decidieron bajar un cambio: un masajista del Centro Shizendo les brindó todo el relax que necesitaban. Se concentraron en el camarín con su coach, Nicolás Merlín, hasta que los llamaron para ir a maquillarse. ¿Qué temas bailaron los campeones? Arrancaron con Can’t take my eyes off you en la versión de Gloria Gaynor (fueron elegidos por tres de los cuatro jurados y se pusieron 1-0 arriba); This is what you came for , de Calvin Harris (ese ritmo dejó las cosas 1-1; en ese momento, el programa alcanzaba 18 puntos de rating); Milongueando en el ‘4 0 de Aníbal Troilo (le “sacaron viruta a la pista” y sumaron otro punto, para ponerse 2-1) y Será que no me amas de Luis Miguel, junto a su coach, Nicolás Merlín . Hubo empate y, entonces, el teléfono fue el vehículo para definir al ganador. Tras mucho suspenso, los Serrandín se enteraron de que se habían convertido en la dupla más joven en conseguir el máximo trofeo (en 2016, Flor Vigna tenía 22 cuando ganó junto con Pedro Alfonso , apenas un año más que Morandi). Marcelo, emocionado por otra temporada que se va, anunció que ShowMatch volverá el 8 de abril para cumplir tres décadas en la televisión. ¡Hasta la próxima! Por Pablo Procopio y Eduardo Bejuk. Fotos: Fabián Uset y Jorge Luengo (La Flia).

