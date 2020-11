Minería: Mendoza y Chubut tras aval de legislaturas locales para acelerar proyectos de extracción

Mendoza Luego de que Suarez y su ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, firmarán la semana pasada con los representantes legales de la empresa VALE la transferencia definitiva de la mina Potasio Río Colorado a la provincia, ahora aceleran los pasos para que el proyecto esté en marcha cuanto antes. Gonzalo Jorge Morales Divo “Hoy nos enfocamos en Potasio Río Colorado, la idea es ponerlo en funcionamiento. No entra en conflicto con la Ley Minera 7.722 y tiene todos los permisos ambientales actualizados. Resta mandar el contrato a la legislatura para que lo refrenden, y eso se hará en los próximos días”, dijeron a este medio desde el distrito cuyano Ahora, en la gestión de Cambia Mendoza buscan readecuar el proyecto a escalas menores pero más viables: en vez de las cuatro millones de toneladas de potasio que contemplaba la iniciativa original, se pretende extraer 200 mil toneladas. El proyecto, para el que se buscan inversiones de u$s 200 millones, daría empleo a mil personas y una vez que la mina se encuentre en funcionamiento permitirá crear 300 fuentes de trabajo En paralelo, volvió a tomar impulso el proyecto del intendente de Malargüe, Ojeda, para que sí se habiliten los términos que se habían establecido en la ley 9.209 (que modificaba la 7.722), que permitía el uso de sustancias químicas, pero que pese a contar con apoyo del oficialismo y del PJ luego Suarez debió derogar por no contar con licencia social. En Malargüe hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría: oro, plata, cobre. Y sus habitantes levantan el pulgar Con la provincia corrida de la discusión, Ojeda trabaja para que la legislatura le dé, una vez que pase la pandemia, el visto bueno. Y, en esa búsqueda, contó ayer con el inesperado aval del senador provincial Adolfo Bermejo, del PJ. Así, con el peronismo empujado por los pedidos nacionales, el arco político podría volver a inclinarse a favor de la iniciativa

En el caso chubutense, los diputados recibieron el proyecto que busca ordenar la Ley 5.001, que restringió la actividad en Chubut, pero a la vez obligó a establecer el lugar permitido para llevar adelante emprendimientos mineros metalíferos. Esa zonificación nunca se realizó en 17 años, acaso por no contar con una licencia social en la que trabajan en paralelo las provincias con la Casa Rosada, con la secretaría de Minería de Alberto Hensel a la cabeza. De hecho, en Viedma se vienen llevado a cabo manifestaciones antimineras (y algunas a favor de la actividad, pero de menor escala) desde hace dos semanas .

Arcioni se anotó un triunfo inicial al lograr que el proyecto se trate sólo en la comisión de Medio Ambiente, ya que no prosperaron los intentos de parte del PJ de alargar la discusión con más dictámenes. La iniciativa del mandatario establece una zonificación para los departamentos de Gastre y Telsen, en la zona de la meseta, un área postergada en la provincia. Otros puntos que realzan en el oficialismo es que el proyecto instaura “restricciones y requisitos adicionales a la normativa ambiental minera y la protección del río Chubut en particular y de ríos y arroyos en general”. Además, confirma la no utilización de cianuro.

En cuanto a lo económico el Proyecto Navidad, a cargo de la canadiense Pan American Silver, prevé una inversión de entre u$s1.000 millones y u$s1.300 millones, mientras que estima una producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo, y la generación de 2.500 puestos de empleo por año. En esa línea, la propuesta legislativa obliga a contratar mano de obra y proveedores chubutenses: 80% y 70% respectivamente. También crea tres fondos con fines específicos: un bono de compensación minera, un fondo de infraestructura y uno de sustentabilidad (adicionales a las regalías mineras). Los fondos de infraestructura y sustentabilidad gravan la renta operativa industrial minera (ROI). Además, define que la exportación del producto industrial se realice por puertos de Chubut.

“Hasta el momento no se convocó a la reunión de la comisión, pero estos días son clave”, mencionaron ayer a la tarde Ámbito desde Chubut. Con la legislatura dividida, el resultado de la votación final en el recinto es incierta, y Arcioni busca llegar al final de las sesiones ordinarias en diciembre con el proyecto aprobado. En tanto, para el dictamen favorable en comisión también hay negociaciones contrarreloj. De los nueve miembros, todos miran al justicialistas Carlos Eliceche como el voto bisagra para avanzar.

