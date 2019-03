Argentino Cufré dice estar capacitado para sacar al Atlas del fondo

Entornointeligente.com / El argentino Leandro Cufré prometió hoy trabajo como nuevo entrenador del Atlas del fútbol mexicano para ayudar al equipo a regresar a los primeros lugares del torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano. “Atlas me da esa posibilidad y yo más no le puedo pedir solamente me tengo que brindar al máximo como lo hice como jugador y como persona. Le voy a aportar trabajo e intensidad y trasmitirle como veo el fútbol”, afirmó. Cufré fue presentado este lunes como nuevo estratega del Atlas y mostró satisfacción por el ambiente en el grupo. “Encontré un plantel motivado en el cual hay calidad para salir de esta situación que no es buena, siempre que hay un cambio es porque las cosas no están como uno desea”, señaló en referencia a la mala ubicación del equipo, decimoquinto de la clasificación. Cufré, auxiliar en el pasado del técnico mexicano Tomás Boy en el Cruz Azul y del uruguayo Robert Dante Siboldi en el Santos Laguna, aseguró que no le teme a las críticas porque está preparado para afrontar un reto de la envergadura de dirigir en Primera División. “No es una decisión fácil, pero estoy capacitado para enfrentar este desafío junto con el club, esta es una gran oportunidad para todos y seguramente la aprovecharemos al máximo para devolverle al club lo que se merece, la identidad y donde tiene que estar realmente”, recalcó. Según el estratega de 40 años, al recibir el nombramiento como estratega de los Rojinegros, hoy concretó “un sueño” al debutar como técnico con un equipo en el que militó y que considera su casa y al que llega para devolverle “la identidad”. “Agradezco a la gente que cree en mí para hoy realizar el sueño de regresar a mi casa. Atlas por mucho tiempo fue mi casa y hoy estoy regresando, feliz de en el lugar donde quiero”, afirmó. El Atlas fue el primer equipo en México en el que militó y del que “nunca” se quiso ir, por lo que volver a este club representa un desafío no solo porque es su primer cargo como entrenador sino por las circunstancias en las que se encuentra. Atlas visitará al Toluca el próximo domingo en el debut de Cufré, en la undécima jornada del Clausura. EFE YS

