Tocayo de Darío Gómez se cansó de recibir el descanso eterno del ‘Rey del despecho’

Entornointeligente.com /

El ‘Rey del despecho’ era uno de los artistas colombianos más queridos, su repentina muerte hizo que algunas personas pensaran que no era cierto, hasta que se confirmó por la familia de Darío Gómez.

Luego de que los medios documentaran que, de un momento a otro, el intérprete de ‘Nadie es eterno’ falleció debido a un paro cardiaco fulminante el pasado 26 de julio a las 7:31 p.m. los internautas han compartido mensajes de condolencias.

Le puede interesar: El momento épico de Darío Gómez cuando se equivocó y pidió guaro en vez de tequila

Pero lo curioso de este tema, es que algunas cuentas han etiquetado a una persona que se llama igual que el artista, por lo visto no se han dado cuenta de la foto ni de que no esta verificada con el chulo azul, pero esto no ha pasado solo una vez.

Por su parte, Darío Gómez García indica que está cansado de ser etiquetado, solo porque es el tocayo del cantautor colombiano, » cómo sería para que me dejaran de etiquetar en Instagram deseándome el descanso eterno. Yo solo soy un tocayo más».

El comentario de @Dariogomezg ha causado más de mil reacciones y respuestas, pues algunas personas dicen que tiene un nombre muy bonito y que debería estar orgulloso de que lo confunda con un grande de la música popular.

Lea también: ¿Cuánto cobraba Darío Gómez por dar un concierto?

Lo gracioso del tema es que los amigos de este twittero pensaron que de verdad había perdido la vida, pero solo se trata de una coincidencia por el nombre.

Cómo sería para que me dejaran de etiquetar en Instagram deseándome el descanso eterno. Yo solo soy un tocayo más. 🤷‍♂️🙄🥴

— Darío Gomez Garcia (@Dariogomezg) July 27, 2022

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com