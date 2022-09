Toby y Rafael. Una opción… ¿Callar? Romperemos el silencio (I )

Entornointeligente.com /

Casa de América Latina y del Caribe, 01 de septiembre 2022.

SIEMPRE ES BUENO RECORDAR:

«He arado en el mar y sembrado en el viento» Simón Bolívar.

«No hay peor cuña que la del mismo palo» Refrán Popular.

«Somos chavistas y sufrimos como el que más la pérdida del Comandante. Ahora estamos con Maduro como antes estuvimos con Chávez, con Irreverencia y Lealtad… Defendemos con la vida a esta Revolución y al Presidente Maduro, aun con nuestras discrepancias que asumimos como parte del camino. Confiamos en Maduro convencidos de que la suerte de esta Revolución está ligada entrañablemente a la suerte de Maduro «.

Toby Valderrama. «Callar es una Opción», 15/06/2013

HICE SILENCIO PARA NO HACER TANTO RUIDO, PERO…

«Una semana sin hacer declaraciones, más de 15 días ausente en Twitter y una convalecencia en Cuba sin fecha oficial de retorno: el inédito silencio de Hugo Chávez sorprende a los venezolanos, que no se explican las razones de un comportamiento que les resulta extraño»

El silencio de Chávez «hace ruido» en Venezuela (1)

He escrito numerosos artículos sobre el tema de Rafael Ramírez Carreño (RRC) y su relación con Toby Valderrama (TV). Sólo algunos de ellos he publicado. Había decidido callar. Hacer silencio. Como ellos mismos pregonaron antes de comenzar a atacar a este gobierno del cual formaron parte. Al menos, Toby Valderrama. Lo que aconteció ayer con las declaraciones de Víctor Aular, los Tareck y el artículo de Toby que leí ayer en el blog de RRC y que hoy sale publicado en Aporrea, me invita a decir, públicamente, unas cositas más. Sobre todo, a hacer preguntas. Algunas de las cuales no sé cómo responder. La primera de ellas es:

¿A QUÉ ESCUELA ASISTIERON EL TOBY Y RAFAEL RAMÍREZ?

«El arado y el mar»: Es una escuela de cuadros políticos, dirigida a todas aquellas individualidades y organizaciones interesadas en indagar en la teoría y en la práctica socialista». https://twitter.com/elaradoyelmar

Toby Valderrama y «Antonio Aponte». Alias Pepe Grillo.

Supongo que, Toby y Rafael, se formaron en las escuelas y liceos tradicionales de los andes venezolanos, en los espacios de la ilustre Universidad de los Andes (ULA), en los círculos de estudio orientados por Douglas Bravo-Argelia Melét y otros compañeros dentro del PRV-FALN y de Ruptura. En la academia universitaria e influidos por la intelectualidad europea marxista-leninista y luego por Chávez.

Aprendieron en y de las confrontaciones estudiantiles en Mérida. Probablemente, en la lucha guerrillera de los años 60 y 70. O, quién sabe, si en los debates de Esperanza Patriótica y, seguramente, en el «Arado y el Mar». También, en los cómodos y privilegiados espacios de la Campiña, del Hotel (hoy, Hotel Alba) o del Anauco Hilton.

Aprendieron, sin dudas, de las confrontaciones políticas dentro del MVR, del PSUV y del Gran Polo Patriótico. Aprendieron cosas buenas, regulares y malas. En lo teórico, en lo práctico e incluso, en lo ideológico.

Aprendieron a «tomar el poder» y, creyeron, como le ocurrió a Fidel que habían aprendido «cómo se construye el socialismo». No dudo que, además, aprendieron a administrar el «poder» y, sobre todo, a cómo lograr «mantenerse en el poder». ¿Cómo pudo lograr RRC con el apoyo del Toby mantenerse unos 15 años en los cargos? ¿Jalándole y complaciendo a Hugo Chávez en todo lo que exigía?

Seguramente se fueron atornillando y comenzaron a cogerle gusto a los privilegios, a las comodidades, las facilidades para financiar a «Un grano de maíz» y se embelesaron de los dulces encantos del «poder». Se hicieron dependientes de esa droga poderosa que les demanda no sólo tiempo de vida, recursos económicos, capacidad organizativa, conocimientos y otros recursos a fin de garantizar mantener y tener más «poder». Creo, nunca aprendieron de Chávez cuál es el verdadero PODER. Siguen atrapados en los cargos y en su utilidad personal, a nombre de la revolución, la felicidad, la espiritualidad y sopotocientos cuentos más. Son los cargos los que anhelan. Y, a través de ellos, tener «poder» para hacer lo que les gusta ¿O me equivoco?

¿EL SER SOCIAL DE RRC DETERMINÓ SU CONSCIENCIA O FUE SU CONSCIENCIA LA QUE DETERMINÓ SU SER SOCIAL?

«Por eso dice Marx: «No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social , es lo que determina su conciencia». O lo que es lo mismo: cada uno piensa, actúa decide y vive no de una forma autónoma, sino en relación directa con el contexto económico y social en el que vive.» (2)

En el caso de Rafael Ramírez Carreño (RRC) aprendió no sólo de su experiencia como líder estudiantil, Presidente de ENEGAS, Ministro de Energía y Presidente de PDVSA, sino como Canciller y como representante de Venezuela en la ONU, incluso tuvo el excepcional privilegio de dirigir el Consejo de Seguridad de la ONU. Casi nada.

No tengo dudas que esto lo puso en contacto con cientos de lujos, privilegios, comodidades, lisonjas, facilidades, satisfacción de gustos exquisitos, contactos íntimos con líderes mundiales y con grandes empresas y empresarios, a sentir que la sangre puede ser de color añil y comportarse, a veces, como si fuera un rey o un emperador, que lo que pedía, como por arte de magia, se cumplía al instante.

TOBY ES SÓLO UN ASESOR POLÍTICO HONESTO Y LEAL.

Seguramente, no es el caso de Toby, sobre todo últimamente. Toby debe estar padeciendo las angustias de cualquier profesor universitario. Hay que reconocerlo. Toby es, a pesar de sus ácidas críticas a Maduro, a Diosdado, a Kabul (Fiscal General), a los militares…un intelectual y escribidor respetable. Aunque, en realidad, no conozco mucho de la vida personal de Toby. Pienso que es un hombre honesto.

Toby es, sobre todo, un hombre leal. No lo dudo: Leal a Chávez. Leal al Socialismo que tiene en sus neuronas, aunque esté desactualizado y requiera innovarlo. Y, sin dudas leal a RRC, aunque él sienta que RRC varias veces se haya equivocado. Está agradecido con RRC. Como lo estuve yo. Sólo que yo no soy fanático ni de las «Águilas del Zulia». Soy leal a mis ideales, a lo que siento como parte de mi verdad. No a los hombres y mujeres, sobre todo si son guabinosos y, sin mayores argumentos o razones, se convierten en camaleones.

Toby, además de asesor, es quien le escribe o ayuda a escribir sus artículos. Con sus propias palabras, en el artículo de hoy: «Aclaro, soy más que asesor de Rafael Ramírez, soy su camarada, su amigo desde hace más de cincuenta años, lo conocí cuando él era un muchacho estudiante de la Universidad de Los Andes. Me siento muy orgulloso de su amistad, de la militancia común en este medio siglo, de compartir ideas y acciones. Me siento orgulloso de su consecuencia revolucionaria, de su lealtad al Comandante Chávez, y lo acompaño en su empeño de crear una opción chavista que resista la canalla madurista que hunde al país.» (sic)

¿PODEMOS ESTAR CON DIOS Y CON EL DIABLO A LA VEZ?

Comparto que podemos estar con Dios y con el Diablo. Si hay razones para estarlo. Si sabemos defenderlas con argumentos. No sólo por conveniencia personal o familiar. Siempre tenemos una tercera posibilidad. No siempre es todo o nada. Entre los extremos siempre hay múltiples posibilidades. Como lo reconocen ahora científicos como Bart Kosko y el «Pensamiento Borroso». (3)

En este caso, si la justicia demuestra que Rafael Ramírez Carreño ha cometido dolo y faltó a su juramento. Nuevamente, le retiro mi apoyo. Como lo hice público el 18/12/2017. Mientras tanto es inocente.

Rafael Ramírez, te retiro mi apoyo: tenemos que remar juntos (II)

https://www.aporrea.org/actualidad/a256623.html (18/12/2017)

CARLOS MATUS TENÍA RAZÓN, TODOS LOS DÍAS, VALIDO SUS REFLEXIONES AUNQUE HAYA QUE ACTUALIZAR DETALLES

A veces me pregunto, cuando leo el texto de la carta que le dirigiera el maestro Carlos Matus Romo al entonces presidente de Brasil (1995-2002), Fernando Henrique Cardoso , ¿A qué tipo de Escuela se refería cuando escribió esa comunicación? ¿Una escuela que nos ayudara sólo para acceder al poder o también para administrarlo a favor de las grandes mayorías? ¿Sólo para enseñar aspectos teóricos y prácticos o también, sobre aspectos metodológicos, éticos, morales y espirituales?

» Los gobernantes son víctimas de la misma escuela que ellos no han podido renovar . Cuando niños sufrieron el amaestramiento de la escuela tradicional : transmisión atosigante y autoritaria de conocimientos, a veces obsoletos, raciocinio determinístico, teorías en abstracto con olvido de la teorización sobre la realidad en que vive su familia y comunidad, excesivo respeto por los paradigmas vigentes , privilegio de lo cuantitativo sobre lo cualitativo e identificación de ciencia con los modelos bien estructurados con variables medibles. No le enseñaron a aprender, sino a aprender lo que le enseñaron. La escuela básica desaprovecha el potencial de inteligencia, creatividad y personalidad que encierra una mente joven y vigorosa, llena de interrogantes sobre el mundo… En el partido nadie lo prepara para gobernar. Pero, es ahí donde refuerza su ego y su individualismo, aprende a atacar y defenderse, y a usar a la gente para sus propios objetivos. En la práctica partidaria, crea su círculo de amigos que más tarde serán sus guarda puentes de acceso a su gabinete. Algunos distinguen entre su ambición personal y el proyecto para su país. Otros refuerzan su proyecto personal y se olvidan de sus ideales de juventud .» (4)

¿TOBY Y RAFAEL RAMÍREZ SON INCOHERENTES Y DESLEALES?

Una cosa es lo que se dice, otra lo que se piensa y otra muy distinta lo que se hace ¿Habrá incoherencias, inconsistencias, disonancias cognitivas, diferencias perceptuales en lo que dicen, piensan y hacen o en lo que han dicho, han pensado y han hecho Toby Valderrama (Antonio Aponte o Pepe Grillo) y Rafael Ramírez Carreño? No soy quien para juzgarles. A la vez, cuando observo y comparo textos, analizo discursos, leo entre líneas, recuerdo lo que viví en mi breve relación con ellos dos, y observo lo que hacen en contra del proceso y lo que dicen que harán y no terminan de hacer…Entonces comienzo a creerles a quienes siempre me advirtieron, me aconsejaron y me aseguraron cosas de RRC que me ha costado aceptar si no fuera ahora por tantas pruebas, evidencias y contradicciones. Sin embargo:

ANTES DE JUZGARLOS COMENCEMOS POR PREGUNTARNOS:

«El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías , ratificó este martes al actual ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez , como presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para el periodo de gestión 2013-2019.» (5)

Correo del Orinoco , 21 de agosto 2012.

¿Cómo y cuándo llegó Rafael Ramírez Carreño (RRC) a ser Presidente de ENEGAS, Ministro de Energía y Presidente de PDVSA? ¿Quién se lo propuso a Chávez y/o cómo fue seleccionado? ¿Por qué Chávez lo ratificó varias veces como Ministro y Presidente de PDVSA y lo defendía tanto? ¿Por qué lo puso en ambos cargos a la vez? ¿Por qué Hugo Chávez no aceptó la propuesta del «gallito» Félix Rodríguez de sacar a RRC del Ministerio para aceptarle su propuesta de nombrarlo como Presidente de PDVSA? www.aporrea.org/actualidad/a273738.html (03/01/2019)

¿Qué hubiera pasado en PDVSA y en el país si Félix Rodríguez hubiera sido el Presidente de PDVSA y Alí Rodríguez el Ministro de Energía y Petróleo? ¿Acaso Chávez premiaba a RRC por su lealtad, su obediencia, su eficiencia, su compromiso, su capacidad…? ¿Por qué entonces no lo propuso como su sucesor a la Presidencia de Venezuela en lugar de proponernos a Nicolás Mauro Moros? ¿No nos hubiéramos evitado las consecuencias del encontronazo entre RRC y NMM? ¿Qué vio el Presidente Chávez en Maduro que no vio o no compartió de RRC?

Sin embargo: ¿Por qué lo ratificó como Ministro y Presidente de PDVSA para el período 2013-2019? A la vez, ¿Por qué se vino en carrera a Venezuela para declarar, el 08/12/2012, que lo más importante que vino a hacer fue anunciar que en caso de una situación sobrevenida debíamos apoyar y hacer Presidente a Nicolás Maduro Moros? ¿Acaso no tenía confianza en la capacidad política de RRC o tenía dudas sobre su honestidad? ¿Será que RRC y NMM han cambiado en el tiempo?

¿Cómo llegó Rafael Ramírez a ser uno de los líderes fundamentales y miembro directivo del PSUV y luego fue expulsado? ¿Por qué fue expulsado del PSUV? En los procesos electorales nacionales y regionales, sobre todo en los andes venezolanos (RRC fue Vicepresidente del PSUV en los Andes) ¿Cuál era el aporte que hacía como Presidente de PDVSA o como Ministro para lograr triunfos electorales? ¿Era eso legal, ética y políticamente correcto? ¿Por qué se le permitía hacer eso?

¿Por qué Nicolás Maduro, según afirma en sus artículos RRC, le pidió el cargo a RRC contrariando el nombramiento de Hugo Chávez? ¿Por qué RRC se resistía a entregarle el cargo? ¿Qué opinaba o le aconsejaba Toby, en privado no en sus artículos, sobre esta situación? ¿Por qué Toby bajo el seudónimo de Antonio Aponte, publicaba en Aporrea artículos en principio a favor de Maduro, Diosdado, Elías Jagua y otros personeros del gobierno y luego comenzó a atacarles inmisericordemente? ¿Por qué salieron otros articulistas en Aporrea, como Marcos Luna, a hacerse solidarios del ataque al gobierno? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Toby Valderrama y a RRC a dejar de hacer silencio, quedarse callados, no jurungar lo que estaba quieto y comenzaron a enfrentar a Nicolás Maduro y su gobierno? ¿No era una mejor opción, como lo decidieron en junio de 2013, quedarse callados y no seguir aspirando a sustituir a Maduro? ¿Por qué ese ataque ofensivo en contra del Fiscal General (Kabul) cuando eran grandes amigos? ¿Qué hay detrás de la ruptura de aquel silencio al que habían optado? ¿Por qué no prefirieron callar? ¿Por qué rompieron el silencio? ¿Les molesta que el gobierno haya dejado de callar y ahora, con fuerza y sin temores, rompa el silencio?

Tengo en mente miles de interrogantes, pero…

Dejémoslo, hasta aquí, para ver si nos da chance continuar mañana.

