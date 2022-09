Entornointeligente.com /

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It , inaugurada pela Rádio Antecâmara , que esteve patente até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Público · To Build a Home: encontros no cruzamento entre arquitectura e música Neste episódio, recebemos To Build a Home , um programa criado por Adriano Reis em resposta à open call lançada pela Rádio Antecâmara durante a residência Sound It , cujo júri foi composto pelo Pedro Campos Costa, Alessia Allegri, Catarina Esteves e João Galante.

Foto To Build a Home procura colocar à discussão os processos criativos, convergentes ou divergentes, da arquitectura e da música. Através de convidados que são arquitectos, mas que também são músicos, procuramos ouvir as histórias que têm para nos contar e tentamos perceber como é o dia-a-dia destas pessoas que vivem entre o espaço e o som. Que lugar ocupa cada um deles no seu quotidiano, de que forma coabitam no seu imaginário e como comunicam entre si estas duas práticas.

Neste episódio desafiamos os integrantes da banda MUAY, Hugo Ferreira (guitarra e sintetizadores) e Nuno Sousa (bateria e sintetizadores), a falarem sobre os lugares em comum destas duas disciplinas, as convergências e as divergências dos seus processos criativos, descobrir o espaço ao som de melodias inspiradoras ou perceber de que forma o som pode moldar o espaço.

Percorre-se as histórias que juntam há mais de 15 anos esta dupla, dentro e fora dos MUAY, percebendo o que os motiva na arquitectura, a forma como encaram as práticas arquitectónicas e musicais, deambulando pelos seus cruzamentos e colaborações dentro do panorama artístico português contemporâneo e do território criativo do interior nortenho do país.

Adriano Reis, arquitecto mestrado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 2007, trabalhou nos escritórios EM2N em Zurique, ADEPT em Copenhaga e M+AA em Genebra antes de fundar os ateliers AR2A e LINK no Porto. Paralelamente, é um «quase baterista», autodidacta e com alguns álbuns gravados no Porto e em Genebra, com bandas de estilos que passam pelo rock, o electrojazz ou o funk.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

Segue o podcast Antecâmara no site do PÚBLICO ou no Spotify , Apple Podcasts , Soundcloud e outras aplicações para podcast.

Os podcasts do PÚBLICO dão-te 10% de desconto numa nova assinatura do teu jornal. Introduz o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrui das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com