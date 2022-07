Túnez: protestas contra el polémico referéndum constitucional

Entornointeligente.com /

24 de julio de 2022.- Las calles de la capital de Túnez se vieron con muchas personas protestando contra lo que consideran un golpe de Estado de su presidente Kais Said, el cual convoca para el 25 de julio un referendo para una nueva Constitución. «La esencia de la Constitución es garantizar un equilibrio de poderes», recordaba durante la manifestación Mohamed Gonani, miembro del partido islamista Ennahda, «pero esta nueva Constitución otorga al presidente amplios poderes y no existe ningún mecanismo para destituirlo o reprenderlo». La nueva Constitución, denuncian desde sectores de la oposición, otorgaría amplios poderes al presidente y recortaría la autoridad tanto del primer ministro como del Parlamento, dominado hasta el pasado año por Ennahda y suspendido por Kais Said con la intención de acabar con la crisis económica y política. Primer referendo de su historia La cita electoral, el primer referéndum que celebra Túnez en su historia, forma parte de la hoja de ruta política de Said cuyo objetivo es «rectificar» el curso revolucionario iniciado con el derrocamiento del dictador Zine el Abidine Ben Ali, y que terminará con unas elecciones legislativas en 17 de diciembre. La votación, que se llevará a cabo durante dos días, se centra por tanto en un proyecto constitucional en el que todo son dudas, tanto por el contenido como por el opaco proceso de redacción, diseñado por un solo hombre. Este 25 de julio, fecha elegida por el presidente para el referéndum, conmemora también el 65 aniversario de la proclamación de la República tunecina y marca un año desde que Said decretara el estado de excepción, cesara al primer ministro y suspendiera el Parlamento. Gran parte de las calles tunecinas celebraron la intervención de aquel 2021, hastiadas de la corrupción y el curso político, pero la acumulación de poderes por parte de Said, que desde entonces gobierna con medidas excepcionales, ha hecho saltar las alarmas.

