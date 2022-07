Titular del PJ: se requiere discrecionalidad, racionalidad y sensibilidad del juez

Entornointeligente.com /

Así lo expresó en su intervención en la Vigésima Quinta Sesión de la Cátedra de la Corte Suprema realizada en el marco de las actividades por el Día del Juez y la Jueza, cuya fecha central es el 4 de agosto. Añadió que el panorama del Derecho no se vislumbra más como un sistema caracterizado por la unidad, coherencia y plenitud, sino como uno de conceptos indeterminados, derechos y principios que colisionan, por lo que se requiere la toma de conciencia de responsabilidad social del juez. Resaltó la importancia de abordar los límites de la discrecionalidad judicial, «que involucra la creación judicial, el rol sobre todo en casos de lagunas jurídicas, lo que implica que el juez deja de ser la autoridad que resuelve conflictos de intereses y pasa a crear la norma vía interpretación». «Estos vacíos legales han propiciado el rol innovador del juez y han permitido que en momentos los ciudadanos dejen de ser gobernados por leyes y por el criterio del juzgador; de ahí que la discrecionalidad no puede ser un poder exento de control», indicó la jueza suprema. Tras las palabras de Barrios Alvarado, el catedrático español Josep Aguiló Regla brindó la conferencia magistral «El tribunal se retira a deliberar. Discrecionalidad judicial y debate». Aguiló Regla consideró que en el debate judicial para dar una mejor respuesta a un problema difícil las condiciones son: los jueces deben llegar abiertos a la deliberación, el debate cooperativo rinde y este tiene un valor epistemológico. «A diferencia de otros debates, los jueces tienen los deberes de independencia e imparcialidad, es decir, que no sean portadores de intereses, y al debate deben llegar abiertos a la deliberación y la pugna, es ver la mejor respuesta al caso difícil», explicó. Esta actividad académica fue organizada por la Comisión Nacional de Capacitación de Jueces que preside el juez supremo César San Martín Castro, con el apoyo del Centro de Investigaciones judiciales. (FIN) NDP/JCR También en Andina: Habrá segunda vuelta si ninguna lista para la Mesa Directiva alcanza 66 votos.?? https://t.co/GVN0Y84hVR ?? Elección será presencial este martes 26 de julio a partir de las 10.00 horas. pic.twitter.com/DKqh8P9T72

