Titular de Comisión TC considera que hay consenso para elegir a magistrados

Destacó además el consenso «de forma armónica» alcanzado entre los integrantes de este grupo de trabajo, debido a que se conversó durante todo el proceso, lo que fue expuesto esta tarde ante la sesión de la Junta de Portavoces. «Pienso que sí (hay 87 votos), porque las bancadas que hemos entrevistado nos han dicho eso y hemos sacado esta lista de forma consensuada, a mí me parece que sí (se alcanzará la votación), porque hubo un examen riguroso. (…) Al menos hasta que he conversado en la Junta de Portavoces, pienso que los seis pueden ser elegidos, que son los cupos que están previstos en el anterior Congreso», manifestó en Canal N. Lea también: [ Elección de magistrados del TC se vería en dos semanas, anuncia titular del Congreso ] Asimismo, precisó que nadie podrá quejarse ante una supuesta ausencia de un examen técnico o que hubo «una repartija» en el proceso de selección de candidatos. «La parte política la dejamos para el pleno del Congreso, puede definir que ninguno va si no llega a los 87 votos y ahí culmina el problema», agregó. Además, mencionó que tras la presentación de informe ante la Junta de Portavoces, el Congreso tendrá un plazo de cinco días para llamar un pleno para realizar la votación de los candidatos elegidos por la comisión que presidió. De otro lado, explicó que si no llegan a conseguirse los votos para la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, la Constitución prevé un nueva convocatoria del concurso. (FIN) JCC/JCR Más en Andina: ?? El presidente Pedro Castillo mostró su respaldo y destacó que el Perú haya participado como un actor central en la reciente decisión de 175 países del mundo para crear el primer tratado internacional que ayude a frenar la contaminación por plásticos. https://t.co/iDETqZWERM pic.twitter.com/fD8c1hl63H

