Tite responde a Mbappé y dice que las eliminatorias de América son más difíciles que las de Europa: «No tenemos a Azerbaiyán»

Entornointeligente.com /

El técnico de la selección de Brasil , Tite , comentó sobre las declaraciones de Kylian Mbappé hace unos meses de que las eliminatorias mundialistas en Sudamérica serían más fáciles que las de Europa y que el fútbol del continente «no estaba tan avanzado» como el europeo.

En entrevista con ESPN , Tite se pronunció al respecto y discrepó completamente con el delantero, diciendo que los duelos entre selecciones sudamericanas son mucho más difíciles y equilibrados que en el Viejo Continente.

«Para mí, el corte al que se refiere Mbappé no son las eliminatorias. Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las eliminatorias», dijo el gaucho.

«Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil…’. Seguramente, Mbappé no tiene este corte, no sabe de esta dificultad, no la buscó. No tenemos, con todo respeto, Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las eliminatorias».

Tite durante un partido amistoso entre Brasil y Corea del Sur CBF «Las eliminatorias aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esta fase de grupos (de las eliminatorias europeas), digo que sí», concluyó.

Tite, por cierto, no fue el primero en estar en desacuerdo con Mbappé . El astro del fútbol argentino, Lionel Messi , ha contrarrestado las declaraciones de su compañero del Paris Saint-Germain , quien ha asegurado que el fútbol sudamericano «no está tan avanzado» como el europeo y que es más difícil clasificarse para el Mundial en Europa que en Conmebol .

La frase generó una gran polémica entre los futbolistas activos y ex futbolistas sudamericanos, y varios le dieron fuertes respuestas a Mbappé . El exdelantero ‘Loco’ Abreu , por ejemplo, le dio un fuerte revés al francés durante una entrevista con ESPN , diciendo que el astro del PSG necesitaba hacer más «investigación en Wikipedia» antes de hablar.

Messi , por su parte, también disparó una dura sentencia, discrepando de la tesis del compañero.

«Muchas veces hablamos de eso en España. Cuando volvíamos de un (partido) de clasificación, les decíamos: ‘No saben lo difícil que sería para ustedes clasificarse para la Copa del Mundo si tuvieran que ir ahí, a la altitud, el calor, Venezuela…», dijo el argentino, en entrevista con el canal TyC Sports.

Selecciones Editoriales PSG: Prensa revela detalles de la reunión entre Neymar y Mbappé 1h Todos ellos (los europeos) tienen una condición diferente que hace que todo sea mucho más difícil y fuera de eso, son grandes equipos, con grandes jugadores».

El número 10 también destacó que «el fútbol cada día está más equilibrado, sea el rival que sea», y que la selección argentina está «preparada para jugar contra cualquier europeo».

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com