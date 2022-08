Tite pide no jugar el partido de eliminatorias pendiente entre Brasil y Argentina

Entornointeligente.com /

Según un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la entidad «va a aceptar la propuesta de la FIFA y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que no se juegue el partido previsto para septiembre». «Frente a la posición de la Comisión Técnica vamos a buscar a la FIFA para que el partido no sea realizado y no voy a escatimar esfuerzos para atender ese pedido. Nuestra prioridad es conquistar el hexacampeonato en Catar», declaró el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, citado en el comunicado. «Si el partido no es recomendado por el comando de la selección entonces vamos a luchar para que no se realice», agregó Rodrigues, en referencia a la solicitud presentada por Tite y el coordinador de selecciones y exfutbolista Juninho Paulista. El partido en mención se disputaba el 5 de septiembre de 2021 en Sao Paulo cuando a los seis minutos de juego fue interrumpido por autoridades sanitarias frente a supuestas violaciones por parte de la delegación argentina a las restricciones que imperaban en el país como consecuencia de la pandemia de la covid-19. Según las autoridades brasileñas, cuatro futbolistas argentinos violaron las normas de cuarentena establecidas en esa época a los viajeros provenientes del Reino Unido. En abril, la FIFA había determinado como fecha para el nuevo partido el próximo 22 de septiembre, pero después sugirió junto a la AFA que el compromiso no fuese realizado. La disputa del encuentro no altera la clasificación de las eliminatorias suramericanas, con Brasil en el liderato con 45 puntos y Argentina segundo con 39, once de ventaja sobre Uruguay, que terminó tercero. Más en Andina: ? El club Alianza Lima anunció este miércoles su ingreso a TransferRoom, una comunidad exclusivamente dedicada para las transferencias de fútbol internacional. https://t.co/U9IQtpgynS pic.twitter.com/dfOkjyfi0R

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 10, 2022 (FIN) EFE/JSO Publicado: 10/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com