Tisur invirtió más de US$ 290 millones por concesión en puerto de Matarani

Entornointeligente.com /

La modernización portuaria en el Perú ha sido un componente importante en el desarrollo económico peruano y el fortalecimiento del comercio exterior, y este crecimiento, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, inició el 18 de agosto de 1999 con el contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, destacó. «Este proyecto fue asumido por el concesionario Tisur quien, en sus 23 años de operación de la infraestructura portuaria, ha invertido más de 290 millones de dólares en la ampliación y modernización de sus instalaciones, posicionando al terminal portuario de Matarani como un pilar del comercio exterior de la macrorregión sur del país», señaló. Para el presidente del directorio de la APN, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y responsable de la conducción del Sistema Portuario Nacional, Manuel Hinojosa, el terminal portuario de Matarani se convierte en el modelo que debía seguir el Estado peruano para reducir la brecha en infraestructura en puertos. Modernización de infraestructura La mejora de su equipamiento e infraestructura, así como la construcción de nuevos silos, tanques y zonas para el almacenamiento de carga, han contribuido a la gestión del terminal portuario, permitiendo el incremento de su movimiento portuario con carga contenedorizada, líquida, rodante, general, entre otras, mencionó la APN. Es importante resaltar que la obra más importante y de mayor envergadura que ejecutó Tisur ha sido el sistema de recepción, almacenamiento y embarque de concentrado de minerales de la Bahía Islay – Muelle F, proyecto que demandó una inversión de 240 millones de dólares y que fue inaugurado en junio del 2016, reportó. Este moderno sistema cuenta con infraestructura portuaria de alta tecnología, bajo los más altos estándares ambientales y operativos, teniendo capacidad para atender cuatro millones de toneladas de minerales anuales, agregó. Para el gerente general del concesionario Tisur, Gabriel Monge, las inversiones en el terminal, en los 23 años de concesión, han permitido que el puerto cuente con tecnología de embarque y descarga, así como muelles preparados para el crecimiento que ha tenido la macrorregión sur en estos años, anotó. «Cuando asumimos la operación del terminal portuario de Matarani, movilizábamos menos de un millón de toneladas de carga por año. Hoy en día movilizamos más de seis millones de toneladas por año, lo que nos convierte en uno de los puertos más importantes del litoral peruano», agregó. Es también importante señalar que durante la pandemia por el covid-19, en forma responsable y segura mantuvieron la continuidad de la actividad portuaria, cumpliendo la normativa sanitaria y legal vigente, siendo también un soporte valioso a las entidades de gobierno, así como para la población más necesitada de la provincia, destacó la APN. Calidad de gestión Asimismo, el terminal obtuvo las certificaciones ISO 9001, enfocada a sistemas de Gestión de Calidad, y la Norma ISO 14001 a sistemas de Gestión Ambiental, informó. «Posteriormente implementa un Sistema Integrado de Gestión, con nueve certificaciones con las que se busca controlar los riesgos que generan el desempeño de sus actividades y ejecutar mejoras continuas en infraestructura e implementación de equipos y accesorios de seguridad para la protección de las operaciones e instalaciones contra amenazas terroristas y tráfico ilícito de drogas», agregó. Puerto inclusivo Desde el 2001, el concesionario ha dado un paso importante al incorporar a la mujer en las operaciones portuarias, ofreciendo una gran oportunidad de desarrollo personal y profesional a las mujeres de la provincia de Islay, resaltó. «En la actualidad, además de tarjadoras, las mujeres ocupan jefaturas de área, son supervisoras, asistentes de oficina, operadoras de equipo motorizado, gestión de almacenes, entre otras labores dentro del terminal portuario», refirió. Por otro lado, destacó que el 85% de colaboradores de Tisur proviene de la provincia de Islay, mientras que el 98% provienen de la región Arequipa, lo que permite que el concesionario esté involucrado y conozca de primera mano las necesidades de la localidad. En materia de responsabilidad social, Tisur ha realizado importantes intervenciones en los ejes de Educación, Salud, Bienestar Social e Infraestructura, indicó. En este último eje, ha sido una de las empresas pioneras en la región trabajando con el mecanismo de obras por impuestos, lo que ha permitido trabajar de la mano con las autoridades para el desarrollo y ejecución de obras públicas como colegios, universidades, mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal, agua y desagüe, señaló. Estas obras han permitido mejorar las condiciones de vida de la comunidad, invirtiendo más de 40 millones de soles, comentó. Asimismo, se han desarrollado acciones de responsabilidad social con una inversión de 31 millones de soles en programas sociales, tales como semilleros deportivos, becas académicas técnicas para los jóvenes de Islay, la implementación de un turno 24 horas en el Centro de Salud de Matarani (con médicos y equipamiento), entre otros, mencionó. «Una de las principales satisfacciones es tener un rol importante en la provincia de Islay, no solo como empleador, sino como empresa socialmente responsable. La comunidad reconoce los esfuerzos de Tisur en materias de salud, educación, entre otros, no solo en Matarani, sino en toda la provincia de Islay», detalló Monge. Reconocimiento Dentro de su gestión, el operador del Terminal Portuario de Matarani ha sido reconocido por Proinversión, en el 2018, por su inversión en la construcción del Pabellón de la Universidad Nacional San Agustín en su sede en Mollendo a través de obras por impuesto, informó la APN. Esta obra ha permitido que estudiantes de la provincia de Islay no tengan que trasladarse hasta Arequipa para realizar sus estudios universitarios, sino que puedan aprovechar la sede construida, señaló. Asimismo, la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Marítimo Portuario, Comercio Exterior y Logístico (WISTA en sus siglas en inglés) reconoció en el 2020 al concesionario por su programa de inserción y promoción de la mujer al sector portuario; mientras que en el 2021 recibió el Premio Marítimo de las Américas, otorgado por la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su trabajo en la Relación Puerto Ciudad, anotó. En el mismo año, la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) y la Secretaría de la CIP OEA le otorgaron el Premio a la Excelencia en la Industria Portuaria en la categoría Alianzas Estratégicas; y en el 2022, Tisur es reconocida con la certificación Great Place to Work y recibe el Premio Marítimo de las Américas por sus esfuerzos en la Digitalización Competitiva, otorgado por la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, añadió. La APN reconoce la labor realizada por Tisur en sus 23 años de concesión, comprometiéndose a seguir promoviendo el desarrollo portuario a nivel nacional y velar por operaciones eficientes, seguras, sostenibles y competitivas, puntualizó. Más en Andina: Cuatro características de la profesionalización del Influencer Marketing ? https://t.co/Q0iMd2r5uP El Influencer Marketing ha tomado fuerza dentro del mundo de la publicidad y el mercadeo, posicionándose como una de las tendencias más efectivas. pic.twitter.com/qtj1QIH8sZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 18, 2022 (FIN) NDP/MMG/JJN Publicado: 18/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com