Tiroteo en Washington DC deja un muerto y cinco heridos

Un tiroteo en Washington DC dejó esta noche un muerto y cinco personas heridas, no lejos del Capitolio, informó el diario estadounidense The Washington Post, con base en información de las autoridades locales.

