Tiroteo en universidad capitalina deja tres muertos en Filipinas

El jefe de policía local de Quezon City, Remus Medina, confirmó que el tiroteo parecía haber sido un asesinato selectivo contra la exalcaldesa de Lamitan, Rose Furigay.

Tres personas, incluida la exalcaldesa de la ciudad sureña de Lamitan, murieron este domingo en un tiroteo registrado en una ceremonia de graduación universitaria en Manila, capital de Filipinas, indicó la policía local.

La Autoridad Metropolitana de la capital alertó en las redes sociales de un incidente con armas de fuego que comenzó a las 14H55 hora local (08H55 GMT) a las puertas de la Universidad Ateneo de Manila, una de las más reputadas del país.

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 24, 2022 Tres personas perdieron la vida; una en el lugar del suceso y otras dos tras su llegada a hospitales, entre ellas la exalcaldesa de un municipio en la isla de Basilan, sureste del país, mientras que la hija de esta se encuentra herida.

El sospechoso, herido en un tiroteo con un oficial de seguridad del campus y arrestado después de una persecución en automóvil, ahora está bajo custodia y está siendo interrogado, dijo Medina a los periodistas.

«Parece que era un asesino decidido», dijo Medina, y agregó que lo encontraron con dos pistolas.

Quezon es parte de la región de la capital de Manila, una expansión urbana de 16 ciudades que alberga a más de 13 millones de personas.

Furigay recibió un disparo cuando se disponía a asistir a la graduación de su hija en la facultad de derecho de la Universidad Ateneo de Manila, una de las más prestigiosas del país, dijo Medina.

