Tiroteo en Texas fue ‘un acto de cobardía’ , dice Trump

Entornointeligente.com /

LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN El presidente estadounidense Donald Trump condenó este sábado 3 de agosto del 2019 el tiroteo ocurrido en El Paso , Texas, como “un acto de cobardía ” y afirmó que nada justifica matar a personas inocentes.

“El tiroteo de hoy en El Paso, Texas, no solo fue trágico , fue un acto de cobardía “, tuiteó el mandatario.

“Sé que estoy junto a todos en este País para condenar el odioso acto de hoy. No hay razones o excusas que justifiquen matar a personas inocentes”, agregó.

Today’s shooting in El Paso, Texas was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019 El tiroteo registrado el sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, dejó 20 muertos y 26 heridos , según las autoridades de esta ciudad del sur de Estados Unidos, que detuvieron a una persona e investigan el incidente como posible crimen de odio.

“Veinte personas inocentes de El Paso perdieron la vida”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa horas después del tiroteo, que comenzó a media mañana en la tienda Walmart , provacando pánico en la zona comercial más grande de la ciudad.

Por su parte, Greg Allen, jefe de la policía de El Paso, ciudad en la frontera con México , indicó que hay 26 heridos y que “un hombre blanco de 21 años” fue detenido.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , dijo que tres mexicanos murieron en el ataque, en tanto la Cancillería de ese país informó de seis heridos .

Medios locales identificaron al sospechoso como Patrick Crusius, que vive en el área de Dallas .

Según Allen, el tiroteo se investiga como “un posible crimen de odio”, pues un manifiesto atribuido al sospechoso que circula en internet denuncia una ” invasión hispana de Texas” .

El Paso es vecina de la mexicana Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y sus habitantes mantienen una intensa dinámica social y comercial, con ciudadanos de ambos lados yendo y viniendo para trabajar, estudiar o hacer compras.

El Salvador, que lamentó los muertos en el tiroteo, dijo condenar “las expresiones xenófobas del perpetrador contra la comunidad latina en Estados Unidos”.

Gobernador de Texas confirma 20 muertos y 24 heridos en tiroteo Tags Mundo texas tiroteo donald trump El Paso

LINK ORIGINAL: El Comercio

Entornointeligente.com