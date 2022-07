Tiroteo en parque de Los Ángeles deja varios heridos en EE.UU.

Entornointeligente.com /

De acuerdo a las autoridades, al menos siete personas resultaron heridas.

El Departamento de Bomberos de la ciudad Los Ángeles confirmaron este domingo que varias personas resultaron heridas tras un tiroteo suscitado en un parque, por lo que en este momento se encuentran desplegados ayudando a las víctimas.

De acuerdo a las autoridades, informes preliminares señalan que al menos siete personas resultaron heridas, «el tiroteo ocurrió en el parque Peck de la ciudad a las 16H00 (hora local)», acotó.

Al mismo tiempo, los Bomberos explican que tres de los pacientes presentan heridas de bala donde se incluye una mujer y un hombre, quienes se encuentran en estado crítico, «no hay otros pacientes que permanezcan en el lugar de los hechos», acotó.

#Developing story : Several injured during cross firing and few shot down , possibility of gang war, shooting Reports of multiple people shot at Peck Park in Los Angeles, California #LosAngeles l #CA #US #peckpark pic.twitter.com/rcbD8IdeZ2

— ViralVdoz (@viralvdoz) July 25, 2022 Recientemente, la Policía de Iowa confirmó un tiroteo en un parque estatal que dejó como resultado tres personas fallecidas, entre las víctimas estaba el perpetrador del hecho.

La policía respondió a los informes del tiroteo en el campamento del parque estatal Maquoketa Caves, dijo Mike Krapfl, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal de Iowa, en un comunicado.

