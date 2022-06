Tiroteo en discoteca gay de Noruega: 2 muertos y 10 heridos

Entornointeligente.com /

Un tiroteo en un club nocturno de Noruega y en las calles cercanas que dejó dos muertos y 10 heridos el sábado por la noche está siendo investigado como un posible ataque terrorista, dijo la policía noruega.

Un ciudadano noruego abrió fuego en el London Pub, un bar local LQBTQ+ de Oslo, justo unas horas antes de que se celebrara el Desfile del Orgullo de Oslo. La policía dijo que el presunto pistolero, un hombre de 42 años originario de Irán, fue detenido tras abrir fuego en tres lugares.

Barstad dijo que el motivo del tiroteo no era evidente de inmediato y que no estaba claro si el tiroteo tenía alguna relación con el Desfile del Orgullo, según The Guardian.

«La policía está en contacto con los organizadores del evento del Orgullo de este sábado», dijo Barstad, según The Guardian. «Se evaluará continuamente qué medidas debe tomar la policía para proteger ese evento y si este incidente tiene alguna conexión con el Orgullo».

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, compartió sus sentimientos en su página de Facebook, calificando el ataque de «terrible y profundamente impactante contra personas inocentes».

Se cree que el sospechoso es el único autor del crimen. Se incautaron dos armas de fuego, entre ellas una pistola y un arma automática.

El periodista noruego Olav Roenneberg recordó haber presenciado el tiroteo, diciendo que vio llegar a un hombre con una bolsa que luego comenzó a disparar.

«Primero pensé que era una pistola de aire comprimido. Luego se rompieron los cristales del bar de al lado y comprendí que tenía que correr para ponerse a cubierto», declaró a la cadena pública noruega NRK.

Christian Bredeli también estaba en el bar cuando se produjo el tiroteo, y declaró al diario noruego VG que se quedó atrapado en el cuarto piso con un grupo de aproximadamente 10 personas hasta que les dieron permiso para salir.

«Al salir vimos a varias personas heridas, así que comprendimos que había ocurrido algo grave», dijo Bredeli.

Todos los actos del Orgullo para el resto del día fueron cancelados por orden de la policía.

«Pride Oslo, por tanto, insta a todos los que tenían previsto participar o ver el desfile a que no se presenten. Todos los actos relacionados con Pride Oslo quedan cancelados», escribieron los organizadores en la página oficial del evento en Facebook.

Noruega ya vivió una mortífera matanza en 2011, cuando un hombre armado dejó 69 muertos en la isla de Utoya después de hacer estallar una bomba en Oslo, matando a otras 8 personas como resultado.

ENLACE ORIGINAL: https://www.foxnews.com/world/norway-nightclub-shooting-deadly-terror-linked

VEA TAMBIÉN: Franklyn prepara el World Pride y la marcha del Orgullo Gay » EntornoInteligente

Entornointeligente.com