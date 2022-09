Tiroteo deja dos heridos y un fallecido en Maryland, EE.UU.

Entornointeligente.com /

De acuerdo a las autoridades, el tiroteo se presentó en una tienda de la localidad de Capitol Heights, «aproximadamente a las 20H00 (hora local), los agentes respondieron», acotó.

El Departamento de Policía del estado estadounidense de Maryland informó este sábado sobre un tiroteo suscitado en la zona, dejando como resultado tres personas gravemente heridas y un fallecido.

LEA TAMBIÉN:

Reportan dos fallecidos tras tiroteo en Washington, EE.UU.

De acuerdo a las autoridades, el tiroteo se presentó en una tienda de la localidad de Capitol Heights, «aproximadamente a las 20H00 (hora local), los agentes respondieron a un tiroteo. Una vez en el lugar de los hechos, descubrieron a varias personas en una tienda con traumatismos en el cuerpo», acotaron.

Al mismo tiempo, el Departamento de Policía enfatiza que inicialmente cuatro personas resultaron heridas, pero al ser trasladadas al centro asistencial uno de ellos pereció.

FATAL SHOOTING: Officers are on the scene of a fatal shooting in the 1400 block of Ritchie Road. Prelim: At approx. 8pm officers responded to a shooting. Once on scene they discovered multiple people at a convenience store with trauma to the body. pic.twitter.com/js8KDSAAwp

— PGPDNEWS (@PGPDNews) September 4, 2022 «Los detectives están en la escena tratando de desarrollar un sospechoso y un motivo», indicaron los agentes policiales, donde se estima que en las próximas horas entreguen más detalles de lo sucedido.

El pasado 24 de agosto, la policía de Washington confirmaron dos fallecidos y al menos tres heridos tras un tiroteo suscitado North Capitol y O Street.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com