Tiroteio em shopping de Indiana, nos EUA, deixa mortos, diz polícia Pelo 4 menos pessoas morreram durante o tiroteio, incluindo o atirador. Por G1

17/07/2022 22h02 Atualizado 17/07/2022

1 de 1 Foto de arquivo (maio de 2020) mostra o local do tiroteio. — Foto: AP Photo/Darron Cummings, File Foto de arquivo (maio de 2020) mostra o local do tiroteio. — Foto: AP Photo/Darron Cummings, File

Pelo 4 menos pessoas morreram durante um tiroteio em um shopping do estado americano de Indiana, no centro-oeste dos Estados Unidos, depois que um homem com um fuzil abriu fogo na praça de alimentação do centro na noite deste domingo (17), informou o Departamento de Polícia da cidade de Greenwood.

Segundo o chefe do departamento, o homem entrou no shopping Greenwood Park Mall com vários carregadores de munição.

O chefe da polícia também afirmou que um pessoa que estava na praça de alimentação teria atingido o atirador e o matado.

Outras duas pessoas também teriam ficado feridas, informou a polícia.

«Estamos enojados com mais um incidente do tipo em nosso país», disse o chefe-assistente de polícia de Indianápolis, Chris Bailey.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, uma equipe policial foi enviada ao shopping por volta das 18h no horário local, 19h no horário de Brasília.

Os policiais estão vasculhando o shopping em busca de outras vítimas, mas acreditam que o tiroteio foi restrito à praça de alimentação.

